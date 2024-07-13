Дроны атаковали НПЗ в Ростовской области: вспыхнул мощный пожар

По состоянию на 08:00 площадь пожара составила 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

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Пожар на НПЗ в Ростовской области вспыхнул рано утром 13 июля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

Пожар вспыхнул около четырех часов утра.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Пожару присвоен третий ранг. Голубев отчитался, что на месте работают пожарные расчеты, привлечены 49 человек и 14 единиц техники.

В то же время в комментариях местные жители утверждают, что на самом деле на место происшествия приехало только две пожарные машины.

"Какие 14 единиц техники? За час приехало 2 пожарные машины, одна через 10 минут после взрыва, вторая через час", — возмутился один из местных жителей.

Смотрите видео - В Сети публикуют кадры атаки дронов на НПЗ в Ростовской области:

Позже Голубев уточнил, что по состоянию на 08:00 площадь пожара составила 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

Атаки на НПЗ в России - последние новости

В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам местных жителей, перед возгоранием они слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами произошел около 2:30.

Российские оккупанты по состоянию на 14:30 вторника, 19 июня, продолжали ликвидацию пожара на НПЗ в Ростовской области, который произошел после ударов ВСУ.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

20 июня дроны ударили по Платоновской нефтебазе страны-оккупанта РФ в Тамбовской области. В результате загорелся резервуар. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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