ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

Силы обороны Украины, вероятно, применили модифицированные ракеты для поражения наземных целей.

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ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

Как говорится в отчете Института изучения войны, источники в ВМС Украины сообщили "Суспільному", что военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора РФ.

Аналитики ISW предполагают, что Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городке Чушка в Краснодарском крае и, вероятно, применили модифицированные ракеты для поражения наземных целей. По свидетельству местных жителей пожар повредил трубопровод и участки с инженерным или техническим оборудованием.

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Российские власти не подтвердили факт удара, однако Министерство обороны России 18 июня заявило, что российские военные перехватили украинскую ракету "Нептун" в неустановленном районе 17 июня.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили, что украинские силы нанесли удары с беспилотников по нефтяным терминалам "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области, а геолокационные видеозаписи показывают, что пожар, возникший в результате этого, продолжался в ночь с 17 на 18 июня и в течение всего дня 18 июня.

Что известно о ракете "Нептун" / Инфографика: Главред

Власти Ростовской области сообщили, что в результате ударов загорелись резервуары с нефтью.

На этих нефтебазах расположены 22 резервуара. Через нефтебазы проходит до 60 тонн нефтепродуктов в месяц. Резервуары могут одновременно вмещать до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Удары по нефтебазам РФ

В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по предварительным данным, жертв нет. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами произошел около 2:30.

Официально в Украине эту атаку не комментировали. Согласно данным СМИ, в этой операции задействовали беспилотники Службы безопасности Украины.

Российские оккупанты по состоянию на 14:30 вторника, 19 июня, продолжали ликвидацию пожара на НПЗ в Ростовской области, который произошел после ударов ВСУ.

В Минобороны РФ атаки на нефтебазы не комментировали.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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