ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

В ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

Как говорится в отчете Института изучения войны, источники в ВМС Украины сообщили "Суспільному", что военные уже второй раз применили противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" по наземной цели на территории государства-агрессора РФ.

Аналитики ISW предполагают, что Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городке Чушка в Краснодарском крае и, вероятно, применили модифицированные ракеты для поражения наземных целей. По свидетельству местных жителей пожар повредил трубопровод и участки с инженерным или техническим оборудованием.

Российские власти не подтвердили факт удара, однако Министерство обороны России 18 июня заявило, что российские военные перехватили украинскую ракету "Нептун" в неустановленном районе 17 июня.

Источники в Службе безопасности Украины сообщили, что украинские силы нанесли удары с беспилотников по нефтяным терминалам "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области, а геолокационные видеозаписи показывают, что пожар, возникший в результате этого, продолжался в ночь с 17 на 18 июня и в течение всего дня 18 июня.

Власти Ростовской области сообщили, что в результате ударов загорелись резервуары с нефтью.

На этих нефтебазах расположены 22 резервуара. Через нефтебазы проходит до 60 тонн нефтепродуктов в месяц. Резервуары могут одновременно вмещать до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.