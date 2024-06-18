Продолжается масштабный пожар на российском НПЗ под Ростовом: спутниковые снимки

Российские оккупанты по состоянию на 14:30 по киевскому времени продолжали ликвидацию пожара на НПЗ в Ростовской области, который произошел после ударов ВСУ.
О задымленности нефтяного терминала указывают спутниковые снимки Радио Свобода.
Удар пришелся в районе расположенных объектов, похожих на резервуары. Впрочем, оценить степень поражения пока трудно - клубы дыма ограничивают видимость.
Нефтебаза, которая подверглась ударам, относится к предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.
Атака на НПЗ в Ростовской области 18 июня - главное
В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам местных жителей, перед возгоранием они слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами произошел около 2:30.
Официально в Украине эту атаку не комментировали. Согласно данным СМИ, в этой операции задействовали беспилотники Службы безопасности Украины.
В Минобороны РФ атаки на нефтебазы не комментировали. Впрочем, губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, и на месте работают пожарные.
Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
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