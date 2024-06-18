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"Большие потери": военный рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине

Юлия Закрепа
18 июня 2024, 19:35
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Ситуация на Харьковщине такова, что враг для улучшения своего положения может туда перебрасывать дополнительные резервы с других направлений.
'Большие потери': военный рассказал, как ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине
На Харьковщине оккупанты отступили / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

По его словам, сейчас тот резерв, который имеет противник, он применяет для пополнения численных потерь, которые несет на поле боя.

"Силы обороны значительно сорвали планы противника как относительно присутствия в Харьковской области, так и возможности перехода линии государственной границы в другом месте", - подчеркнул командир батальона для 24 канала.

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Однако стоит понимать, что россияне продолжают готовить свой личный состав. За последний год уровень подготовки контрактников вырос в разы. Представители частных военных компаний "Шторм Z", которые комплектуются социальными элементами и лицами, которые были лишены свободы, имеют худший уровень подготовки. Они выполняют несколько иные задачи: разведка боем, прохождение через минные заграждения.

В то же время ситуация на Харьковщине такова, что враг для улучшения своего положения может туда перебрасывать дополнительные резервы с других направлений. Это четко отслеживает украинская разведка, которая понимает перемещения, пополнения во вражеском войске. Также осознает потенциальные угрозы, которые могут возникнуть, в частности, и вдоль линии государственного контроля.

"Поэтому у противника точно не будет возможности с легкостью открыть еще одно направление на том или ином участке фронта. А также без потерь пополнять свои резервы на передней линии боевого соприкосновения. Украинские силы противника видят, понимают и ликвидируют", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что стало известно о возможном продвижении оккупантов возле Авдеевки. Войска страны-агрессора России, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от Авдеевки. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

В ВСУ заявили об успехах под Харьковом. Несмотря на численное преимущество на Харьковщине, противник не имеет возможности продвигаться вперед, потому что ВСУ перебили логистику РФ и отбивают позиции. Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте. Глава государства отметил, что сейчас ситуация уже лучше, она стабилизировалась благодаря бойцам ВСУ, однако пока рано говорить о планах на год.

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