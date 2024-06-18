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На Харьковщине ВСУ ликвидировали спецназовцев РФ: элита оккупантов в "котле"

Анна Косик
18 июня 2024, 17:09
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В Волчанске в окружении находятся российские оккупанты. Как выяснилось, среди них есть и представители спецподразделения РФ, которые накануне понесли большие потери.
СОБР, ВСУ
ВСУ взяли в окружение элитное подразделение РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

В ходе контратак на Харьковщине в районе Волчанска ВСУ не только вернули под контроль ряд позиций, но и загнали армию страны-агрессора России в окружение. Как выяснилось, среди заблокированных на агрегатном заводе россиян есть штурмовики подразделения СОБР.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДOM военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев, это свидетельствует о значительном дефиците боеспособных подразделений регулярной армии противника.

"Действительно, российская группировка, находящаяся на Волчанском агрегатном заводе, отрезана от основных сил российской армии. И что примечательно, речь идет о сотрудниках российского СОБРа. То есть, если СОБР бросают как штурмовое подразделение, то, соответственно, вопрос наличия боеспособных подразделений российской регулярной армии остается открытым", - пояснил Снегирев.

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На Харьковском направлении россияне как раз и использовали элитные подразделения, как пехоту. И они понесли огромные потери. ВСУ настолько эффективно ликвидировали противника, что командованию РФ пришлось признать безрезультатность применения СОБРа.

"На данный момент группировка российских войск, сосредоточенная на Волчанском агрегатном заводе, полностью заблокирована. Украинской стороной наносятся удары с использованием управляемых авиабомб, что приводит к серьезным потерям личного состава и тяжелой бронетехники противника. Сейчас около 40 россиян уже сдались в плен ВСУ, понимая бесперспективность дальнейшего вооруженного сопротивления", - добавил эксперт.

Кроме элитных подразделений Россия также загнала на Харьковское направление наемников из африканских стран. И они также теряют большое количество живой силы.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Успехи ВСУ на фронте - что известно

Ранее сообщалось, что на Харьковщине атаки армии страны-агрессора России не утихают со всех флангов. Личный состав и вооруженное обеспечение преобладает у противника, несмотря на это ВСУ удается отбрасывать вражеские силы с занятых позиций.

Накануне российские оккупационные войска начали масштабный штурм позиций ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области. В сторону украинских защитников начала двигаться тяжелая техника противника, однако ее вовремя обнаружили и ликвидировали.

Напомним, Силы обороны Украины также накануне смогли продвинуться на 2 километра по фронту и на 1 километр вглубь позиций российских войск в Серебрянском лесничестве.
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