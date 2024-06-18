Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

Пока неизвестно сколько оккупантов оказались в окружении на агрегатном заводе в Волчанске, говорит аналитик.

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Оккупанты оказались в окружении на агрегатном заводе в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Точное количество окруженных на агрегатном заводе в Волчанске оккупантов остается неизвестным. Об этом сказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире Еспресо.

"Как только оккупанты оказались в окружении на агрегатном заводе в Волчанске, начались спекуляции информацией. Назывались разные данные относительно их пребывания на этом заводе. Кто-то утверждал, что это уже не новость, потому что они там якобы находились уже три дня. Впрочем оккупанты начали заседать на заводе еще с середины мая, когда начали свое наступление на Харьковщину. Продолжается этот процесс и сегодня. Были попытки и прорваться на завод. Части пехоты оккупантов это удалось. Даже недавно на завод смогла прорваться вражеская МТ-ЛБ с боеприпасами, водой и продовольствием", - рассказал Погорелый.

По его словам, оккупанты пытаются прорваться с агрегатного завода, впрочем, им это не удается.

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"Пока неизвестно сколько оккупантов оказались в окружении на агрегатном заводе в Волчанске. Даже сами бойцы Сил обороны не могут назвать точное количество. Несколько дней назад звучали цифры в 30-40 оккупантов. Затем 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантов. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - добавил аналитик.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация в Волчанске - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в центре Волчанска. Тридцать оккупантов сдались в плен после нескольких неудачных попыток их спасения.

Также известно, что российские оккупационные войска проводят активные наступательные действия на участках фронта вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого, находящихся к северу и северо-востоку от Харькова.

Силы обороны Украины контролируют большую часть Вол чанска Харьковской области, заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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