Ситуация динамичная: известно, удается ли ВСУ останавливать врага на Харьковщине

Армия страны-агрессора России "завязла" на Харьковщине и несет "бешеные потери". Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Он отметил, что российские оккупанты на севере Харьковщины проводят безуспешные действия, пытаются продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону".
"Однако, Силы обороны их там остановили, ситуация взята под контроль. И проводятся контратакующие и наступательные операции с нашими Силами обороны против российского агрессора", - сказал Волошин.видео дня
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добавил, что враг не прекращает проводить боевые столкновения.
"Конечно, он проводит активные боевые столкновения. И уже на утро сегодня были, и сейчас уже есть, в настоящее время, пять боестолкновений с врагом. Это как раз Волчанск и Липцы. Идут бои. Наши Силы обороны наносят им ощутимые потери", - подчеркнул Волошин и добавил, что ситуация - динамичная.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, 10 июня российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремели мощные взрывы, загорелся дом.
В то же время, Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ.
Кроме того, чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года.
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