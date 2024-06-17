Ситуация динамичная: известно, удается ли ВСУ останавливать врага на Харьковщине

Российские оккупанты на севере Харьковщины проводят безуспешные действия и пытаются продвинуться вперед, говорит Волошин.

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Наступление оккупантов на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Армия страны-агрессора России "завязла" на Харьковщине и несет "бешеные потери". Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты на севере Харьковщины проводят безуспешные действия, пытаются продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону".

"Однако, Силы обороны их там остановили, ситуация взята под контроль. И проводятся контратакующие и наступательные операции с нашими Силами обороны против российского агрессора", - сказал Волошин. видео дня

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добавил, что враг не прекращает проводить боевые столкновения.

"Конечно, он проводит активные боевые столкновения. И уже на утро сегодня были, и сейчас уже есть, в настоящее время, пять боестолкновений с врагом. Это как раз Волчанск и Липцы. Идут бои. Наши Силы обороны наносят им ощутимые потери", - подчеркнул Волошин и добавил, что ситуация - динамичная.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, 10 июня российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремели мощные взрывы, загорелся дом.

В то же время, Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ.

Кроме того, чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года.

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