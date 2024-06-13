Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что российские оккупанты активно отступают в районе Липцов и Волчанска, РФ перебрасывает резервы.

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РФ перебрасывает резервы, чтобы остановить отступление своих войск / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российское военное командование перебрасывает максимальное количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы остановить отступление собственных войск. Об этом в эфире Еспресо сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, российские оккупанты на Харьковщине прекратили любые попытки проводить наступательные действия на позиции Сил обороны Украины.

"Оккупантов начали вытеснять и в районе Липцов, и в Волчанске. Сейчас известно, что враг подтягивает на это направление резервы, то есть пытается максимально задействовать те ресурсы, которые имеет, чтобы минимизировать отступление российских войск. Есть у них какие-то попытки зарывания в землю, но на данном этапе это фрагментарные моменты", - отметил военнослужащий ВСУ. видео дня

Тимочко добавил, что россияне неподалеку от линии боевого соприкосновения могут привлекать военную инженерную технику для создания оборонительных линий. Однако, Силы обороны Украины активно уничтожают инженерную технику РФ, количество которой уже достигает десятков.

Он также отметил, что потери российских оккупантов, согласно данным Генштаба, за несколько недель сократились с 1100-1300 военнослужащих РФ до 900-950 вражеских солдат в сутки.

"Можем говорить, что напряжение есть, интенсивность есть, резервы были задействованы, но ситуация складывается так, что россиянам или придется вытаскивать из РФ войска, которые еще там есть, или начинать какую-то мобилизацию, или несмотря на приказы российских генералов их наступление выдохнется", - резюмировал Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут вернуть часть или все территории, которые были захвачены россиянами во время их наступления на Харьков до конца лета. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Украинские защитники нанесли ракетные удары по позициям на территории Российской Федерации, откуда осуществлялись ракетные атаки на Харьков. Эти удары помогли уменьшить количество обстрелов города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В городе Волчанск Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация остается напряженной по всему анклаву, который был захвачен российскими оккупантами. Об этом сообщил спикер Операционного штаба "Харьков" Юрий Повх.

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