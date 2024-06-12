РФ готовит вторую волну наступления на Харьковщине: названа главная цель врага

На Харьковском направлении армия страны-агрессора России подтягивает свои резервы, не исключено, что оккупанты готовят вторую волну наступления. Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.
"Мы ожидали, что после того, как оккупанты создали два плацдарма в Харьковской области в глубину на 5-7 км, они начнут дальнейшие действия. Ведь это не тот план, который они хотели бы реализовать. Их цель - подойти практически вплотную к Харькову, чтобы иметь возможность из ствольной артиллерии обстреливать город, превратив его таким образом в "серую зону". Этот план у захватчиков провалился. Они подтягивают туда резервы, планируют провести вторую волну наступательных действий", - сказал Гетьман.
Однако, по его словам, пока и этот замысел россиянам не удается воплотить, поскольку украинские Силы обороны также перебрасывают резервы в Харьковскую область, оттесняя войска РФ.
"Там находятся хорошо подготовленные украинские войска, и можно говорить о контрнаступательных действиях. Но надо понимать, что это не контрнаступление в том смысле, в котором мы часто себе это представляем. Это тактические контрудары, мобильная оборона, которая предусматривает отражать те тактические позиции, которые на небольших участках россиянам удалось занять во время наступления", - пояснил Гетьман.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и куда и с каких направлений россияне перебрасывают свои войска на Харьковщине.
Также известно, что российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения.
По словам военного эксперта Олега Жданова, силы и средства, которые есть в РФ не позволят оккупантам прорваться или продолжить продвижение на Харьковщине.
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