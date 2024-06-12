РФ готовит вторую волну наступления на Харьковщине: названа главная цель врага

Украинские Силы обороны также перебрасывают резервы в Харьковскую область, оттесняя войска РФ, говорит военный аналитик.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-vtoruyu-volnu-nastupleniya-na-harkovshchine-nazvana-glavnaya-cel-vraga-10572482.html Ссылка скопирована

На Харьковском направлении оккупанты подтягивают свои резервы / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 38 отдельная бригада морской пехоты

На Харьковском направлении армия страны-агрессора России подтягивает свои резервы, не исключено, что оккупанты готовят вторую волну наступления. Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы ожидали, что после того, как оккупанты создали два плацдарма в Харьковской области в глубину на 5-7 км, они начнут дальнейшие действия. Ведь это не тот план, который они хотели бы реализовать. Их цель - подойти практически вплотную к Харькову, чтобы иметь возможность из ствольной артиллерии обстреливать город, превратив его таким образом в "серую зону". Этот план у захватчиков провалился. Они подтягивают туда резервы, планируют провести вторую волну наступательных действий", - сказал Гетьман.

Однако, по его словам, пока и этот замысел россиянам не удается воплотить, поскольку украинские Силы обороны также перебрасывают резервы в Харьковскую область, оттесняя войска РФ.

видео дня

"Там находятся хорошо подготовленные украинские войска, и можно говорить о контрнаступательных действиях. Но надо понимать, что это не контрнаступление в том смысле, в котором мы часто себе это представляем. Это тактические контрудары, мобильная оборона, которая предусматривает отражать те тактические позиции, которые на небольших участках россиянам удалось занять во время наступления", - пояснил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области и куда и с каких направлений россияне перебрасывают свои войска на Харьковщине.

Также известно, что российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения.

По словам военного эксперта Олега Жданова, силы и средства, которые есть в РФ не позволят оккупантам прорваться или продолжить продвижение на Харьковщине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред