Жданов "на пальцах" объяснил, как два Patriot защитят Харьков от ударов

Два комплекса Patriot не защитят Харьков от ударов баллистических ракет С-300 полностью, но смогут увеличить время подлета вражеских целей к городу, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ОлегЖданов.
По словам Жданова, дополнительные системы Patriot, то мы помогут ВСУ повыбивать российскую ПВО в Белгородской области еще на 80 км. При этих условиях есть шансы уменьшить нагрузку на Харьков со стороны врага.
"Почему только облегчит, а не прикроет максимально? Потому что ракета С-400 летит почти на 200 км, то есть Россия просто отодвинет их на 100 км от границы, и у неё будет ещё 100 км на нашей территории. Так что Харьков всё равно будет покрываться вражеским огнём", - ответил эксперт.
Дальность С-300 чуть поменьше - примерно 120 км. Ракеты С-400 летят дальше, правда, их у России не так много, как ракет С-300, отметил Жданов.
Так что Харькову станет легче только с дополнительными средствами ПВО, либо - если Украине разрешат бить ATACMS на все 300 км, подытожил Олег Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Patriot для Харькова - как защитить город от обстрелов России
Последние несколько месяцев российские войска сосредоточились на уничтожении всей инфраструктуры Харькова, аналитики даже отмечают, что тактика оккупантов напоминает действия русских в Алеппо.
Правда, после разрешения США и стран Европы наносить западным вооружением удары по приграничью РФ, защитники пытаются всячески помешать осуществлению плана Путина по созданию так называемой санитарной зоны. Например, HIMARS недавно уничтожил обстреливавшие Харьков установки С-400 вместе с личным составом оккупантов.
Зеленский все еще просит Запад помочь с прикрытием неба над Харьковской областью. По его мнению, будет достаточно двух установок Patriot - это позволит ВСУ атаковать непосредственно носители ракет и КАБов, которые причиняют особый урон городу.
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