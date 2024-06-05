Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов

Разрешение Запада бить по России приближает освобождение юга Украины и Крыма, а Керченский мост завалят к скрепной дате, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Путин загнан в угол и отвечать ему нечем, а у Украины и Запада ещё есть козыри, считает Жданов / Главред

Россия уже более двух лет с рвением маньяка обстреливает всю территорию Украины ракетами и всем, чем только может, причём наносит удары не только по военным объектам, но и по жилым домам, больницам, школам и детским садам, унося жизни тысяч мирных украинцев. И только сейчас Запад разрешил Украине бить по территории Российской Федерации. Такое решение поддержали более десяти стран Запада.

Так что теперь ВСУ могут смело наносить удары западным оружием по российским военным объектам, аэродромам, а также российским боевым самолётам над территорией РФ.

Украина уже воспользовалась разрешением США наносить удары HIMARS по территории РФ: в Белгородской области были уничтожены установки С-300/400, которые в том числе били по Харькову.

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У России, естественно, снятие табу на использование западного оружия по военным объектам РФ вызвало истерику и очередной вал угроз "фатальными последствиями" и ядерным оружием.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, как разрешение Запада бить по России повлияет на события на фронте и ход войны, какие проблемы это создаст России и группировке её войск на территории Украины, сколько в таких условиях ещё сможет продолжаться наступление российских оккупантов, а также чем может ответить Путин на это решение Запада и удары Украины по территории РФ.

Почему Запад именно сейчас созрел для того, чтобы разрешить Украине бить по территории Российской Федерации своим оружием?

Скорее всего, Запад к этому решению подтолкнуло несогласие России идти на какие-либо переговоры или уступки. Всё это – отголоски большой геополитической игры, которую ведут США. Таким образом Штаты давят на РФ для принятия определённого решения, вероятнее всего, по урегулированию нашего конфликта.

Причём США не бросаются сразу всеми козырями, и даже этот козырь – разрешение бить по РФ – они разделили на две составляющие. Сейчас Вашингтон позволил бить по территории Российской Федерации оружием дальностью 80 км, а ракетами до 300 км – пока нет. Думаю, это будет следующий шаг. Когда он будет сделан, сказать сложно. Всё будет зависеть от России.

То есть Украина с помощью Запада ещё может удивить Россию, а РФ на поле боя проявила себя максимально и показала всё, на что она способна?

Абсолютно верно. Путин свою колоду козырей исчерпал.

Ядерное оружие мы в расчёт не берём: скорее всего, относительно него существует негласная договорённость о том, что если будет даже попытка РФ применить ядерное оружие, то США оставляют за собой право разгромить группировку российских войск на территории Украины. Об этом говорили Байден и Джонсон ещё весной 2022 года.

К каким действиям новые обстоятельства вынуждают Россию? Какие проблемы для неё создаёт разрешение использовать западное оружие по территории РФ?

Теперь Россия вынуждена оттягивать свои резервы от границы. А это значит, что РФ уже не сможет повторить вариант харьковского вторжения. Ведь мы начнём бой не у пограничного столба, когда российские войска пересекут нашу границу, а на глубине 80 км на территории России.

Сейчас Россия вроде бы готовит вторую фазу наступления в Харьковской области – эта фаза будет совершенно другой или теперь её вообще может не быть?

Вторая фаза наступления на Харьковщине теперь вообще может не состояться или же состоится, но в урезанном виде. Ведь посмотрите, по чему был нанесён первый удар западным оружием в Белгородской области – по системе ПВО С-400.

Более того, Франция говорит, что, если нужно, Украина может бить SCALP по России, никаких проблем. И нам нужно убрать ПВО противника, чтобы наш МиГ-29 мог подойти к границе РФ и сбросить Storm Shadow или SCALP. Французы ещё и уточнили, что можно бить их оружием по аэродромам в Курской и Брянской областях столько, сколько захотим.

Таким образом, Запад всё больше давит на Россию, а Путину нечем отвечать. Чем ответит? Массированным ударом? Мы уже знаем, что это такое, а также как с этим бороться. Если бы у Путина была в резерве хотя бы одна общевойсковая армия, он мог бы её перебросить на фронт и попытаться фронт сдвинуть с мёртвой точки. Но у него нет стратегического резерва.

Кстати, в этом месяце мы поставим рекорд по российским потерям – и мобилизационная система РФ начнёт давать сбой. Те 25-30 тысяч человек, которые Россия набирает в месяц, на 30-40% не покроют потери, которые российская армия понесла в мае. А это говорит о том, что группировка войск противника начнёт сокращаться.

При этом у России уже острый дефицит вооружений, нехватка бронетехники. Думаю, что Путин из-за внутренней ситуации в РФ не решится выйти к народу и сказать, что нужно ещё 300-500 тысяч человек, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако если вдруг он решится на этот шаг, и Россия за полгода (в лучшем случае) наберёт 300 тысяч, а мы по мере поступления западного оружия будем наносить РФ всё больше и больше потерь, то встанет вопрос – что формировать из этих 300 тысяч. Формировать маршевые (пехотные) батальоны? Ведь где взять танки и боевые бронированные машины для такого войска?

Так что Россия подходит к черте, когда людской ресурс не будет играть большой роли, потому что нет запасов вооружений.

Как разрешение западных стран использовать их оружие по территории России отразится на фронте и на дальнейшем ходе войны? Ведь, насколько я понимаю, теперь абсолютно вся оккупированная территория и часть территории РФ – под нашим огневым контролем.

Теперь нашей задачей будет просто перемалывание российской армии.

В 2022 году наши партнёры нам говорили, что мы должны выйти на тысячу уничтоженных оккупантов в сутки, иначе армия РФ будет расти. И только осенью 2023-го мы вышли на эту цифру. Сегодня эта цифра составляет 1200-1300 человек в сутки, и она продолжает расти. А у нас ещё появятся и огневые средства, которые будут доставать до складов и скопления техники противника.

За последние пару суток мы отработали больше 30 районов сосредоточения личного состава и техники врага. Это говорит о многом. Это говорит о том, что завтра на передний край некому будет выдвигаться.

Может быть, ещё месяц российская армия будет сохранять наступательный темп, а через месяц ей придётся сесть в глухую оборону. Вот почему Путин на всех площадках кричит о необходимости прекращения огня и начала переговорного процесса. У Путина прекрасно понимают, что у них скоро кончатся ресурсы. И что тогда дальше?

Разрешение Запада бить по территории РФ приближает возможность нашей наземной операции по освобождению юга Украины и Крыма?

Безусловно, приближает. Российское войско сейчас, как Тришкин кафтан, мало, то есть России не хватает войска. Вот и сегодня противник не может перебросить ничего в Брянскую область, под Сумы. Нужно эти силы снимать с фронта, но это делать Россия боится.

Кроме того, посмотрите на "успехи" российской армии, которая наступает последние два месяца. Никаких достижений после Авдеевки. Да и Авдеевку они просто дожали, сделав из неё "кишку", а в таких условиях удерживать территорию практически нереально. Кроме Авдеевки, у войск РФ никаких побед нет. Ну, было Очеретино, но это не оперативный масштаб, а тактический успех. Как Путин ни старался, особых достижений у его армии нет. А были бы – на саммите в Швейцарии он мог бы показать свои достижения и убедить Запад, что он в состоянии захватывать территории, что его армия продвигается вперёд, а, значит, с ним нужно считаться. Но у войск РФ результатов наступления нет, они топчутся на месте, продвигаются на 200-300 метров вперёд (это не продвижение на фронте протяжённостью свыше 1200 км).

Издание TheEconomist написало, что Крым становится смертельной ловушкой для российских войск после разрешения западных стран бить их оружием по России. Так ли это? Значит ли это, что тот же Крымский мост доживает свои последние дни?

Да, Крым становится ловушкой.

Крымский мост – это символ, скрепа. И его разрушение станет, скорее, политическим ударом по Путину. И сегодня Крымский мост в меньшей степени играет роль логистического пути. А вот то, что мы бабахнули паромную переправу, это существенно: там больший грузооборот, чем через Крымский мост. По этой переправе нужно бить дальше.

Однако Крымский мост всё равно нужно завалить. Думаю, его просто придерживают к какому-то скрепному событию, чтобы преподнести Путину подарок.

И издание The Economist всё абсолютно правильно написало. Ведь сейчас мы в Крыму выносим радиотехнические войска и систему противовоздушной обороны полуострова. Для чего? А чтобы наши самолёты могли спокойно осуществлять даже прямые бомбардировки, ведь у нас есть Су-24. Мы можем устроить бомбометание по Крыму, как Россия в своё время делала в Алеппо, только бить мы будем по военным объектам. Но для этого нужно выбить ПВО Крыма.

К слову, TheWallStreetJournal писал, что Россия применяет такую же стратегию, как в Алеппо, относительно Харькова. Разрешение Запада бить по РФ облегчит жизнь Харькову и другим прифронтовым населённым пунктам? Ведь теперь то, чем РФ бьёт по Харькову, точно так же может оказаться и под нашим ударом.

Если немцы и румыны дадут нам два комплекса Patriot, то мы сможем усилить оборону Харькова. Плюс на 80 км мы повыбиваем российское ПВО в Белгородской области. При этих условиях есть шансы уменьшить нагрузку на Харьков со стороны врага.

Почему только облегчит, а не прикроет максимально? Потому что ракета С-400 летит почти на 200 км, то есть Россия просто отодвинет их на 100 км от границы, и у неё будет ещё 100 км на нашей территории. Так что Харьков всё равно будет покрываться вражеским огнём. Дальность С-300 чуть поменьше – примерно 120 км. Ракеты С-400 летят дальше, правда, их у России не так много, как ракет С-300.

Так что Харькову станет легче только с дополнительными средствами ПВО. Либо – если нам разрешат бить ATACMS на все 300 км.

А что ждет российскую нефтепереработку, до которой теперь дотянутся не только наши дроны, но и западные ракеты?

Думаю, здесь будет то же самое: удары по российской нефтепереработке мы так и будем тянуть на своих дронах. Понятно, что топливо – "кровь армии", но Запад всё-таки подчёркивает, что удары его оружием разрешены только по военным объектам.

Как ответит на это снятие запрета Россия? Замминистра иностранных дел РФ Рябков пригрозил "фатальными последствиями", о чем может идти речь? То ли это решение, из-за которого РФ может решиться на применение ядерки?

В том-то и игра Запада: сейчас он загнал Путина в угол. У Путина нет средств и сил для эскалации конфликта. У Запада ещё есть несколько шагов вперёд, например, предоставление Украине авиации и дальнобойных ракет. Вдруг Нидерланды передумают и 24 самолёта пригонят нам через три недели, а не к концу года, как обещали. Или Бельгия даст самолёты раньше. И мы начнём наносить воздушные удары по российским войскам.

А у Путина всё, ответить нечем.

То есть "фатальными последствиями" Россия может грозить только на словах?

Не думаю, что Запад позволит России применить ядерное оружие. Даже если будет попытка со стороны РФ, Запад жёстко ответит ударами по группировке российских войск в Украине.

Мелкие пакости со стороны России могут быть, но не более того. Ведь Путин сам очень боится Запада. Он боится, что НАТО начнёт консультации по применению 5 ст. Устава Альянса. Путин провоцирует страны НАТО на агрессию по отношению к России, но сам первым он не выступит с агрессией против Альянса – ему слабо.

А Китай и Иран не помогут тут России обеспечить "фатальные последствия"?

Нет. У Ирана свои переговоры с Европой. А Китай… Вот министр обороны Китая сказал одну острую фразу о Тайване, так теперь вся Поднебесная оправдывается, что его неправильно поняли. Веду к тому, что Китай никогда не идёт на прямую конфронтацию, а действует исподтишка.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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