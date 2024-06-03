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Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Яна Ставская
3 июня 2024, 16:44
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Российские издания подтверждают, что были атакованы те самые установки, которые обстреливали Харьковскую область.
Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал
Россияне, обстреливавшие Харьков, получили мощный "ответ"/ Коллаж Главреда. Фото: ASTRA

Белгородскую область, откуда россияне выпускают по Харькову ракеты и идут в наступление, уже который день сотрясает от взрывов. ВСУ вовсю используют против военных объектов РФ западную артиллерию после получения соответствующего одобрения от стран Европы и США.

Накануне ВСУ мощно атаковали те самые пусковые установки баллистики, который почти ежедневно терроризируют гражданское население Харьковской области, что подтверждают российские паблики.

По данным "Кремлевской табакерки" и издания ASTRA, из РСЗО были атакованы позиции ПВО россиян, одного оккупанта удалось сразу "задвухсотить". Кроме того, в сети публикуют видео подтверждения с последствиями воздушной атаки.

видео дня

Удар, вероятно, был нанесен в период 1 на 2 июня по месту дислокации МО РФ. Предварительно, сгорело несколько единиц военной техники.

Горят С-400 - смотрите видео:

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал

Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели так называемого секретаря совета безопасности Корочанского района Игоря Нечипоренко, ранению глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих МО РФ.

По последней информации, среди оккупантов есть два "двухсотых" офицера, еще один "пропал без вести", а целью ударов были две установки ПВО С-400. Они, как пишут кремлевские пропагандисты, "серьезны повреждены".

"Установки применялись для нанесения ударов по Харькову и других населенным пунктам в приграничной зоне", - говорится в сообщении "Кремлевской табакерки".

Также российские террористы потеряли радар и немало вспомогательной техники.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Отдельно издание ASTRA замечает возгорание склада боеприпасов в лагере российских военных вблизи от хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области.

Из-за детонации боеприпасов ранения различной степени тяжести получили 7 российских оккупантов.

Хутор Гремучий находится примерно на 39 километров севернее Белгорода - а от границы с Украиной до склада, где произошел взрыв, - более 63 километров, отмечают журналисты.

HIMARS, Хаймарс
HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

Украина начала использовать западное оружие по России - что следует знать

ВСУ в первые часы после получения соответствующего разрешения от США ударили по военным объектам россиян в Белгородской области.

Однако у ВСУ все еще есть ограничения по применению американского вооружения, например, наши военные не могут запускать дальнобойную баллистику ATACMS и атаковать этим оружием дальние военные объекты оккупантов, непосредственно не использующиеся агрессором в ходе войны.

На крайние меры Вашингтон пошел в связи с обострением ситуации в Харьковской области, где русские ведут масштабное наступление, пытаясь распорошить силы и средства ВСУ.

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