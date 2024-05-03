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Киев имеет право бить британским оружием по целям в РФ - глава МИД Британии

Дмитрий Видоменко
3 мая 2024, 08:16
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Руководитель британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары оружием, предоставленным Лондоном, по целям в стране-агрессоре РФ.
Кэмерон, Лондон
Украина имеет право бить по целям в РФ - Дэвид Кэмерон / коллаж Главред, фото УНИАН

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что официальный Лондон не возражает против использования предоставленного им ВСУ оружия по целям на территории страны-агрессоре России, сообщает западное новостное агентство Reuters.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли по предоставлению оборудования", - сказал главный британский дипломат.

Кэмерон заявил, что официальный Киев должен самостоятельно решать, наносить ли удары по целям в России британским оружием.

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"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищает себя", - сказал руководитель МИД Великобритании.

К слову, Кэмерон возглавлял Великобританию с 2010 по 2016 год в качестве премьер-министра и только несколько месяцев назад стал главой МИД.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

Военная помощь Украине - пакет помощи от Британии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе британского премьера отмечали, что во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправится в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.

Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выразил благодарность за выделение нового пакета помощи Украине.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Британия не планирует помогать Украине в сбивании "Шахедов", подобно ситуации в Израиле, из-за страха эскалации конфликта в Европе.

Позднее премьер Риши Сунак объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут миллионы патронов для стрелкового оружия, сотни единиц техники и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

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