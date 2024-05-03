Киев имеет право бить британским оружием по целям в РФ - глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что официальный Лондон не возражает против использования предоставленного им ВСУ оружия по целям на территории страны-агрессоре России, сообщает западное новостное агентство Reuters.
"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли по предоставлению оборудования", - сказал главный британский дипломат.
Кэмерон заявил, что официальный Киев должен самостоятельно решать, наносить ли удары по целям в России британским оружием.
"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищает себя", - сказал руководитель МИД Великобритании.
К слову, Кэмерон возглавлял Великобританию с 2010 по 2016 год в качестве премьер-министра и только несколько месяцев назад стал главой МИД.
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного.
Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.
Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.
Военная помощь Украине - пакет помощи от Британии
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе британского премьера отмечали, что во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправится в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.
Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выразил благодарность за выделение нового пакета помощи Украине.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Британия не планирует помогать Украине в сбивании "Шахедов", подобно ситуации в Израиле, из-за страха эскалации конфликта в Европе.
Позднее премьер Риши Сунак объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут миллионы патронов для стрелкового оружия, сотни единиц техники и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.
Другие новости:
- Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые "горячие" направления
- Началась борьба с "уклонением": все об ограничениях для мужчин за рубежом
- Мужчинам не выдают документы: в Варшаве огромные очереди после жестких ограничений
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред