Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Риши Сунак объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине во время визита в Польшу / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов фунтов стерлингов.

В Офисе британского премьера сообщили, что в Варшаве Сунак обсудит с премьер-министром Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом угрозу со стороны России и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности. Затем он отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки", - говорится в сообщении.

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Что войдет в пакет военной помощи от Британии

Министерство обороны также отправит крупнейший в истории пакет вооружений, призванный помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе. В него войдут:

60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские орудия;

более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов;

около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено преуспеть в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка - и она нужна им сейчас", - заявил Сунак.

Кто такой Риши Сунак? Риши Сунак - британский политик, глава Консервативной партии с 24 октября 2022 года, премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года. Он стал первым цветным премьер-министром в Соединенном Королевстве, а также самым молодым с 1812 года. 12 января 2024 года Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Перед визитом было анонсировано, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025. Также, во время визита глава правительства Британии и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о безопасности, пишет Википедия.

Военная помощь от США - последние новости

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

Издание Politico сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО.

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Сообщается, что Пентагон все еще вносит "последние штрихи" в новый транш и питает надежду, что сможет как можно скорее отправить технику и снаряды - сразу же после подписания документа Байденом.

В комментарии NBC News Зеленский сказал, что "молится, чтобы новая помощь дала шанс на победу".

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