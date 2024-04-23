Всего "значительно больше": что войдет в первый пакет новой помощи США

Пакет помощи будет превышать последний транш, который был отправлен Украине на сумму 300 млн долларов.

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США готовят первый пакет новой помощи / president.gov.ua, Википедия

Администрация Байдена готовит "крупнее обычного" пакет военной помощи Украине после окончательного одобрения законопроекта Майка Джонсона на 61 млрд долларов, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Пакет будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО. Среди прочего - новая партия Bradley, старые Humvees, бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Сообщается, что Пентагон все еще вносит "последние штрихи" в новый транш и питает надежду, что сможет как можно скорее отправить технику и снаряды - сразу же после подписания документа Байденом.

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Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Помощь США Украине - главное

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

В комментарии NBC News Зеленский сказал, что "молится, чтобы новая помощь дала шанс на победу".

"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы. Я молюсь, чтобы у нас появился шанс на победу. Если Украина действительно получит вооружение, в котором нуждаются тысячи солдат", - ответил президент.

В американской армии уже готовы начать новые поставки Украине, подчеркнул американский конгрессмен-республиканец Томас Кейн.

Вечером 22 апреля Зеленский провел телефонный разговор с Байденом по итогам голосования в Палате представителей.

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