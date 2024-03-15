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Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США – WP

Андрей Ганчук
15 марта 2024, 19:30
До конца марта боеприпасы для части систем противовоздушной обороны Украины могут фактически закончиться, пишут журналисты издания The Washington Post.
Конгресс США, Украина
Конгресс США до сих пор не решил вопрос продления военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

"Политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы.

В материале The Washington Post говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Высокопоставленный чиновник Штатов заявил, что если Киев не будет длительное время получать помощь от США, возможен потенциальный крах. Если украинскому государству удастся удержаться, то придется пойти на большие жертвы жизнями людей.

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Кроме того, "старший советник Зеленского" сказал, что в такой ситуации есть вероятность и больших территориальных потерь до лета. Согласно данным источника, люди еще не осознают, насколько критическая ситуация на фронте по причине низкого морального духа и невысокой динамики. Молодые люди боятся мобилизации "на гибель" по причине недостатка оружия.

Как подчеркивается в материале, власти в Киеве уже проинформировали Запад о том, что боеприпасы для части систем ПВО могут фактически иссякнуть до конца марта.

Ситуация с помощью США Украине

Сенат США в середине февраля проголосовал помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов. После этого документ был отправлен в нижнюю палату – Палату представителей. Там республиканцы заблокировали инициативу под предлогом отсутствия решения проблемы с ситуацией на границе Мексики.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Украине придется решать, за какие города сражаться, если не будет военной помощи США, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх. В подобном случае все зависит от ресурсов украинского государства.

США объявили первый пакет помощи Украине в этом году: в Белом доме 12 марта заявили, что Киеву предоставят поддержку на 300 миллионов долларов. Украина получит и ракеты ATACMS дальностью 160 километров.

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новости США военная помощь война России и Украины
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