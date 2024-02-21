УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

Андрей Ганчук
21 февраля 2024, 12:15
В Украине есть и другие города, которым угрожают российские оккупационные войска, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх журналистам.
Конгресс США, ВСУ
Украина придется решать, какие города и населенные пункты удерживать, если не будет помощи США - Пентагон / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, 53-я ОМБр

Если Конгресс не утвердит помощь в размере более 60 миллиардов долларов, Украине придется выбирать, за какие населенные пункты сражаться ВСУ в условиях тех ресурсов, которые есть в наличии. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В ходе брифинга Минобороны США она сказала, что без решения вопроса финансирования ведомство не сможет обеспечить Украине необходимую военную помощь.

"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - объяснила Сингх.

видео дня

Также она добавила, что ВСУ вывели войска из Авдеевку, чтобы сохранить артиллерию и боеприпасы. Однако "есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой".

"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый Божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - подчеркнула Сабрина Сингх.

Помощь Украине от США

Сенат США окончательно поддержал законопроект относительно помощи Украине, Израилю и Тайваню в середине февраля. Далее документ, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины, отправили в Палату представителей.

Палата представителей отказалась голосовать за документ о помощи Украине. В итоге нижняя палата Конгресса США и вовсе ушла на перерыв до 28 февраля. В Палате доминируют республиканцы, которые формально не голосуют из-за того, что их не устраивают условия урегулирования проблемы миграционной политики.

Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях, написали аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, ситуация в США привела к дефициту боеприпасов и ПВО, в результате чего ВСУ потеряли Авдеевку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Пентагон война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

12:15 Мир
Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

11:32 Украина
Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07 Украина
Все главные новости

Популярное

Кроют из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ 6650

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState 5848

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО) 5413

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО)

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 5324

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Последние новости

12:36

Так делали в СССР: как взбить белки без миксера

12:33

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

12:27

Как назначение Сырского изменит ситуацию на фронте: Романенко раскрыл важный нюансВидео

12:23

Какая рука чешется к встрече, а какая – к расставанию: древние приметы, известные не всем

12:22

"Счастливая мама ангелочков": заплаканная Мирошниченко показала честное фото

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
12:16

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Быкам - мудрое решение, Змеям - непонимание

12:15

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

11:46

Церковный праздник 22 февраля: почему нельзя выяснять отношения в семье

11:38

Какой самый лучший день для стрижки волос: названа дата

Реклама
11:32

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

11:31

Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

11:28

"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

11:21

Как быстро разморозить мясо за 5 минут: 3 самых эффективных способа

11:07

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07

Россия начала международную охоту на украинскую модель за "осквернение" Путина и Кремля

11:06

Гороскоп на завтра 22 февраля: Овну - дорога, Стрельцу - семейный праздник

10:58

Буданов назвал численность армии РФ в Украине

10:51

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

10:41

Страна двойного назначения: Ереван хочет переориентироваться на Запад, параллельно работая логистическим хабом для РФ

10:37

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Реклама
10:14

Ядерное оружие в космосе: в Bloomberg раскрыли планы Путина и предупредили об угрозе

10:04

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

10:03

У Меладзе в семье скоро будет пополнение

09:59

3 роты россиян уничтожены 1 ударом: детали удара HIMARS по полигону оккупантов

09:12

Авдеевку можно было удержать: Данилов назвал главную причину вывода войск

08:54

Хозяйки часто добавляют аспирин в жидкое мыло: зачем они так делают

08:50

РФ ударила по Украине дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось сбить

08:32

ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло - сманеврировал

08:18

Особая цель: в ISW объяснили причину заявления Кремля о "захвате" Крынок

08:10

В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию?мнение

08:09

Возможно ли повторное наступление РФ на Киев: в СНБО ответили

07:35

Решение было "стратегическим": Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

06:44

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета - CNN

06:10

Что может РФ выставить на торги в 2025-м году?мнение

05:55

Почему нельзя спать напротив зеркала: о какой беде предупреждает древняя примета

05:31

Гороскоп на март 2024 для Овнов: что принесет первый месяц весныВидео

04:38

Столтенберг не смог ответить, смогут ли ВСУ бить по России на F-16

04:25

С маминой харизмой: как сейчас выглядит 21-летний сын Сары Джессики Паркер

03:53

Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

03:17

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Реклама
02:45

По уши застрял: Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной

02:10

Новая цель РФ после Авдеевки: под угрозой крупный узел на востоке – прогноз

01:34

Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск

01:00

Жизнь перевернется: три знака зодиака станут счастливее в Полнолуние 24 февраля

20 февраля, вторник
23:52

Из-за бездействия конгресса у ВСУ заканчивается оружие: резкое заявление Белого дома

23:10

"Умирал - говорил на украинском": жена бывшего друга Кобзона рассказала о смерти путиниста

23:03

РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

22:50

Кто стал самым популярным украинским артистом по версии Spotify

22:42

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

22:27

"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять