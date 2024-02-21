"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

В Украине есть и другие города, которым угрожают российские оккупационные войска, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх журналистам.

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Украина придется решать, какие города и населенные пункты удерживать, если не будет помощи США - Пентагон / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, 53-я ОМБр

Если Конгресс не утвердит помощь в размере более 60 миллиардов долларов, Украине придется выбирать, за какие населенные пункты сражаться ВСУ в условиях тех ресурсов, которые есть в наличии. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В ходе брифинга Минобороны США она сказала, что без решения вопроса финансирования ведомство не сможет обеспечить Украине необходимую военную помощь.

"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - объяснила Сингх. видео дня

Также она добавила, что ВСУ вывели войска из Авдеевку, чтобы сохранить артиллерию и боеприпасы. Однако "есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой".

"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый Божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - подчеркнула Сабрина Сингх.

Помощь Украине от США

Сенат США окончательно поддержал законопроект относительно помощи Украине, Израилю и Тайваню в середине февраля. Далее документ, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины, отправили в Палату представителей.

Палата представителей отказалась голосовать за документ о помощи Украине. В итоге нижняя палата Конгресса США и вовсе ушла на перерыв до 28 февраля. В Палате доминируют республиканцы, которые формально не голосуют из-за того, что их не устраивают условия урегулирования проблемы миграционной политики.

Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях, написали аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, ситуация в США привела к дефициту боеприпасов и ПВО, в результате чего ВСУ потеряли Авдеевку.

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