Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях - ISW

ВСУ не смогли защитить Авдеевку из-за задержки с предоставлением артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны.

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Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, считают аналитики / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Задержки с предоставлением западной военной помощи Украине помогают стране-агрессору России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на Силы обороны.

Как пишет Институт изучения войны, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с предоставлением артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

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Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, способствовало тому, что российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки - вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.

Также аналитики прогнозируют, что Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.

В ISW также отмечают, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что, вероятно, приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта.

Военная помощь Украине

16 февраля стало известно, что Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Президент США Джо Байден заявил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи"не будет забыт".

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Президент Чехии Петр Павел в Мюнхене на "Украинском ланче" заявил, что его страна нашла метод поставки снарядов для Украины, но для этого необходимо финансирование.

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