Нашли 800 тысяч снарядов для ВСУ: в Чехии рассказали, когда Украина их получит

Президент Чехии отметил, что для транспортировки найденных снарядов в Украину требуется дополнительное финансирование со стороны других стран-партнеров.

https://glavred.info/world/nashli-800-tysyach-snaryadov-dlya-vsu-v-chehii-rasskazali-kogda-ukraina-ih-poluchit-10542584.html Ссылка скопирована

В Чехии нашли сотни тысяч снарядов для ВСУ / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Чехии Петр Павел в Мюнхене на "Украинском ланче" заявил, что его страна обнаружила творческий метод поставки снарядов для Украины, но для этого необходимо финансирование, сообщает портал Seznam Zprávy.

Он принял участие в панельной дискуссии с руководителями пяти государств-членов ЕС, где обсуждались проблемы поставок оружия и боеприпасов для ВСУ. Павел подчеркнул, что Прага разработала механизм для обеспечения таких поставок.

"Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование всюду", - пояснил он. видео дня

Павел отметил, что Чехия ищет военное оборудование по всему миру и затем сотрудничает с партнерами из НАТО. Он особо отметил Данию, Нидерланды и Канаду за предоставление ресурсов для поставки военного оборудования в Чехию, которое затем быстро переадресовывается в Украину

Петр Павел заявил, что Чехия достигла успеха в поиске.

"Сейчас мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155, еще 300 тыс. снарядов калибра 122, которые мы сможем поставить в течение нескольких недель, если быстро найдем финансирование. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и т.д.", - заявил он.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов считает, что Европейский Союз может рассмотреть возможность увеличения помощи Украине на 50 миллиардов евро, которая предусмотрена на четыре года.

В то же время, ЕС может пытаться смягчить прямой дефицит боеприпасов в Украине, используя средства из блока для совместных закупок снарядов на мировом рынке.

Как указывает председатель бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, согласованная помощь Украине от Европейского Союза в размере 50 миллиардов евро недостаточна для покрытия потребностей страны до 2027 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.