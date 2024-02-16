Страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины - Politico

Три страны Европейского союза заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне блока.

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Страны Запада блокируют решение по закупке боеприпасов для Украины / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, defence-ua

Европейский союз может попытаться смягчить непосредственный дефицит боеприпасов в Украине, используя деньги блока для совместной закупки снарядов на мировом рынке.

Однако, по словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, из-за того, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства, передает издание Politico.

Ранее на этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказалось за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, как чрезвычайную меру для помощи Украине, рассказали дипломаты. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.

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И это несмотря на то, что в конце января высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит свою задачу по поставке 1 миллиона снарядов в Украину до марта, что и произойдет.

Франция также не раскрывает общей суммы своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

Напомним, что офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров предупредил о потере освобожденных городов из-за недостатка боеприпасов. В армии сталкиваются с проблемами нехватки снарядов для БМП, танков, пулеметов, артиллерии и ракетных систем залпового огня.

РФ воспользовалась критической ситуацией с боеприпасами в ВСУ и изменила тактику действий. В артиллерии Украины сейчас сильная нехватка снарядов. Защитники Украины выпускают за день около 2 тыс. снарядов, а оккупанты используют около 10 тыс.

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