Два года для Украины и конец запасов РФ: в Forbes сделали прогноз о войне на истощение

Запасы военной техники в России рано или поздно закончатся, Москва вряд ли способна наладить военное производство с нуля, пишут журналисты Forbes.

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Украина способна выиграть у России войну на истощение - Forbes / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Армия Украины имеет потенциал истощать войска агрессора РФ еще 2 года, но реализовать подобные планы будет сложно без западных союзников. Россия к 2026 году исчерпает большую часть запасов своей военной техники.

В материале Forbes говорится о том, что Украина может выиграть войну с Россией на истощения, однако для этого понадобится помощь союзников.

Согласно данным Королевского института объединенных служб в Лондоне, Россия в год производит около 4500 бронемашин для своей 470-тысячной оккупационной группировки. Аналитики RUSI утверждают, что 80% такой техники – старые, снятые с хранения и отремонтированные машины. Российские запасы рано или поздно закончатся.

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Большая часть запасов России исчерпается через 2 года

В RUSI полагают, что к 2026 году большая часть запасов российского государства будет исчерпана.

"Количество систем, находящихся на хранении, означает, что, хотя Россия сможет поддерживать стабильный объем производства до 2024 года, до 2025 года она начнет обнаруживать, что транспортные средства требуют более глубокого ремонта. К 2026 году большая часть имеющихся запасов будет исчерпана", - предположили аналитики.

Россияне вряд ли смогут улучить качество своей военной продукции, а производство новой, с нуля, для них очень затратно и дорого.

"Конечно, Россия может направить больше ресурсов на производство новой техники, но производство с нуля гораздо более трудоемко и ресурсозатратно. Для россиян существенное улучшение качества продукции в условиях международных санкций, скорее всего, нереально даже в среднесрочной перспективе, отмечали в министерстве обороны Эстонии", - отмечается в публикации.

"Украина может выиграть изнурительную войну на истощение"

Таким образом, российский военно-промышленный комплекс в краткосрочной перспективе вряд ли расширит производство новой бронетехники. И Украина способна одержать победу в войне на истощение.

"Старые военные резервы исчерпаются не раньше, чем через пару лет… Украина может стремиться пережить Россию. Но украинская промышленность гораздо более ограничена, чем российская, поэтому Украина больше зависит от своих союзников. Все это означает, что Украина может выиграть изнурительную войну на истощение, но только с помощью", - подчеркивается в материале.

Война России против Украины

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