Такого не было даже в Бахмуте: РФ бьет фосфором и десятками КАБов по ВСУ в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент. Оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий.

https://glavred.info/ukraine/rf-bet-fosforom-i-desyatkami-kabov-tretya-shturmovaya-derzhit-pozicii-v-avdeevke-10542182.html Ссылка скопирована

Защитники Украины удерживают оборонительные позиции в Авдеевк / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот

В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. У российских оккупантов есть преобладающие ресурсы, которые они бросают в бой. Ситуация в Авдеевке критическая, но бойцы третьей отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции. Об этом рассказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

По его словам, россияне привлекли к боям в Авдеевке силы двух регулярных армий. Соотношение украинских защитников и врага составляет 1 к 7.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще, и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - сказал пресс-офицер.

видео дня

При этом оккупанты используют фосфорные боеприпасы и увеличивают использование управляемых авиабомб - более 50 штук за сутки на такой небольшой удерживаемый плацдарм. После авиабомб прилетают ударные fpv-дроны.

Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в основном людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

В пресс-службе Третьей штурмовой бригады показали кадры из Авдеевского коксохимического завода, на который оккупанты сбрасывают авиационные бомбы.

"Авдеевка. Коксохимический завод. По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и атаки противника пехоты. оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода", - говорится в сообщении.

Военные проводят параллель с обороной мариупольской "Азовстали".

"На сегодняшний день это [Авдеевский коксохим] — новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает? Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", - добавили в пресс-службе.

Смотрите видео - Бои на Авдеевском коксохиме:

Бои за Авдеевку

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая". Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

В Генштабе ВСУ утром 16 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак оккупантов в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Ранее начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий заявил, что Авдеевка не находится в оперативном окружении. Эвакуация и снабжения войск действительно усложнились, однако ВСУ используют запасную логистическую артерию, чтобы эвакуировать раненых и поставлять оружие.

Командир из Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.