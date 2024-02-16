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Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

Анна Ярославская
16 февраля 2024, 06:44обновлено 16 февраля, 07:36
Авдеевская оборонительная операция продолжается. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.
Авдеевка, ВСУ
Авдеевская оборонительная операция продолжается / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая". Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего ВСУ по стабилизации ситуации на данном направлении.

"По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", - написал он в Telegram.

По словам бригадного генерала, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

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Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев", - пишет Тарнавский.

"Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не щадя, бросает в бой", - добавил бригадный генерал.

В Генштабе ВСУ утром 16 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак оккупантов в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

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Бои за Авдеевку

15 февраля стало известно, что в Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции. Эвакуация и снабжение Авдеевки затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов. Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает всё новые и новые силы.

Напомним, командир из Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

Начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий заявил, что Авдеевка не находится в оперативном окружении. Эвакуация и снабжения войск действительно усложнились, однако ВСУ используют запасную логистическую артерию, чтобы эвакуировать аренных и поставлять оружие.

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