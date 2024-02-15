В Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции – ВСУ

Эвакуация и снабжение Авдеевки затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее.

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В Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции/ коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, Instagram libkos

Украинские воины частично отходят на более выгодные позиции в Авдеевке Донецкой области.

Об этом заявил спикер Сил обороны таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Он отметил, что на момент захода 3-й штурмовой в город там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

"Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта очень динамична, и происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции и иногда отбивания позиций. То ключевое сообщение по этому поводу: эвакуация и снабжение в Авдеевку затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", – отметил Лиховий. видео дня

Также он призвал не верить российской пропаганде и заверил, что каждое украинское подразделение в Авдеевке знает свой маневр и имеет свои задачи.

"Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача, видно общую картину событий, которая складывается, предусмотрены запасные варианты развития событий", – отметил спикер.

Дмитрий Лиховий рассказал о ситуации в Авдеевке/ скрин

Смотрите видео с комментарием спикера Сил обороны таврийского направления Дмитрия Лиховия о ситуации в Авдеевке:

Ситуация в Авдеевке

Ранее эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ. Ситуация в Авдеевке несколько лучше, чем обычно о ней рассказывают отдельные источники, заявил Иван Киричевский.

Также ранее сообщалось, что в Авдеевке ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов. Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает всё новые и новые силы.

Напомним, командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

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