Украинцев предупредили о подорожании бензина: когда ждать роста цен на АЗС

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирует новый рост цен на топливо в Украине.
Топливо в Украине может в ближайшее время подорожать еще на 2 гривны за литр. Об этом он рассказал в эфире канала "Ми – Україна".
По словам эксперта, это связано с атаками хуситов на гражданские судна в Красном море.
Обострение на Ближнем Востоке привело к тому, что начала расти закупочная стоимость топлива: с 77 долларов за баррель в начале года до 83 долларов сейчас, пояснил он.
"Мы видим, что уже пару недель сети эконом-сегмента начали подтягивать цены, каждый день на 20-50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель", - добавил Куюн.
Ранее сообщалось о том, что в Украине скоро подорожает бензин. Цены на топливо стабилизируются в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке, считают в Национальном банке Украины.
Как сообщалось ранее, на АЗС Украины рекордно росли цены на автогаз. Причиной стало подорожание нефти на мировых рынках и решение государства о возвращении довоенного налога на топливо.
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