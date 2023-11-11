Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

В Украине за последние дни выросла и продолжает стремительно увеличиватся цена на автогаз.

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На АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские водители каждый день приходят в шок от новой цены на автогаз. Только с 6 по 10 ноября цена на "голубое топливо" выросла на 1, 65 грн. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Известно, что в сентябре цены на топливо повысились на 6,2%. Нацбанк прогнозирует, что увеличиваться цены будут и в декабре этого года, постепенно набирая темп. Первая стабилизация стоимости ожидается в начале 2024 года, а вот главными причинами скачка цен является рост стоимости нефти на мировых рынках и возврат довоенного налога на топливо в Украине.

Как подорожал автогаз на АЗС Украины

Самое большое подорожание наблюдается в сети KLO. Там газ вырос в цене на 3,2 грн (до 33,99). Наименьшее подорожание наблюдается в сети "Рур груп" и "Marshal" - на 50 копеек (до 34,5 грн и 32,5 грн). Однако на этих АЗС цена и без того самая высокая в Украине.

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При этом, в одной из самых популярных сетей ОККО цена на автогаз за неделю выросла на 1,61 грн - до 33,1 грн за литр. Также подорожал автогаз и на WOG. Там стоимость возрасла на 1,43 грн - до 33, 41 грн за литр.

А вот в сети АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.) стоимость горючего выросла на 1,95 грн - до 32,69 грн за литр.

Сеть UPG в свою очередь, предлагает своим клиентам автогаз по 32,6 грн за литр, что уже дороже на 2,73 грн, чем было в начале недели.

Самая низкая цена на автогаз фиксируется на Кировоградщине. На АЗК Prime там автогаз продают по 29,9 грн за литр.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в ноябре и декабре цены на бензин, дизельное топливо и автогаз будут расти еще быстрее, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

Также в Украине стоимость самых популярных продуктов может увеличиться еще на 5-7% за последний месяц 2023 года. Об этом рассказал эксперт Олег Пендзин.Член экономического клуба прогнозирует подорожание мяса, хлеба, яиц и молочной продукции

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