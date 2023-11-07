В Украине резко вырастут цены на бензин и дизтопливо: причины

Цены на топливо в Украине продолжат расти до конца текущего года.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-rezko-vyrastut-ceny-na-benzin-i-diztoplivo-prichiny-10514770.html Ссылка скопирована

Цены на топливо в Украине будут расти до конца года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

НБУ прогнозирует, что в ноябре и декабре цены на бензин, дизельное топливо и автогаз будут расти еще быстрее, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

По данным отчета, в сентябре цены на топливо повысились на 6,2%. Нацбанк прогнозирует, что тренд увеличения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз продолжится в ноябре и декабре этого года, набирая темп.

По данным НБУ, в первом квартале 2024 года ожидается стабилизация цен на топливо в Украине благодаря снижению мировых цен на нефть.

видео дня

Главные причины этого роста цен, по мнению Нацбанка, заключаются в увеличении цен на нефть на мировых рынках и введении с 1 июля 2023 года довоенных налогов на топливо в Украине.

Цены на топливо в Украине

На данный момент средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 55,47 гривен за литр, дизельного топлива - 55,80 гривен за литр, а автогаза - 31,01 гривен за литр.

Дешевле всего заправить авто бензином А-95 можно в Киевской области - 54,65 гривен за литр. Что касается дизельного топлива, самые низкие цены наблюдаются в Киевской и Закарпатской областях, где оно стоит в среднем 55,07 гривен и 55,08 гривен за литр соответственно. Что касается автогаза, его цена уже превысила 30 гривен за литр во всех областях.

Влияние протестов польских дальнобойщиков на цены

Кроме того, возникли проблемы с поставкой горючего из Польши, где бензовозам и газовозам приходится стоять в очередях на границе. Польские перевозчики, возмущенные "нечестными" условиями, которые стали невыгодными для них из-за войны в Украине. Поляки утверждают, что условия, в которых работают их украинские перевозчики, приводят к убыткам для собственных дальнобойщиков. Забастовка может длиться до двух месяцев.

"Вчера началась забастовка польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска на границе и украинские бензовозы на них. Это мощное направление поставок. Дефицита, конечно, не будет, но прогноз по дизелю не самый лучший", - сказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Бастуя, польские перевозчики требуют от властей улучшить ситуацию и установить более справедливые условия для всех участников рынка перевозок.

Эта ситуация может привести к дальнейшему росту цен на топливо, в частности на дизельное топливо, которое является необходимым для работы генераторов в случае возможных отключений энергии из-за ракетных атак.

Напомним, некоторые из перевозчиков, присоединившихся к забастовке, ранее осуществляли главные объемы перевозок в Беларуси и России. Поэтому не исключено, что за этими протестами может стоять влияние страны-агрессора, поскольку блокирование транзита и ограничение внешнеторгового потенциала Украины в условиях войны очень выгодны для РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.