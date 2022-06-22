Цены на автогаз начали падать: АЗС скорректировали стоимость топлива

Стоимость автогаза на украинских заправках начала снижаться / ua.depositphotos.com

На некоторых АЗС начала снижаться стоимость автогаза. Некоторые сети опустили стоимость на 1 грн. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95, передает Enkorr.

На заправках сети KLO голубое топливо снизилось в цене на 1 грн/л и теперь стоит 41,99 грн/л. На столько же подешевел газ и в сети "Невтек" - до 43,99 грн/л.

Сети Shell и Motto сделали автогаз дешевле также на 1 грн/л. Теперь купить его можно там за 42,04 грн/л и 41,99 грн/л соответственно.

Больше всех снизила стоимость сеть Mango. Там автогаз подешевел на 1,2 грн/л и теперь стоит 42,59 грн/л.

Средняя цена в Украине снизилась на 0,20 грн.

Стоимость автогаза на украинских заправках / enkorr.ua

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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