Цены на бензин резко рухнули: где на АЗС поменяли ценники

Стало известно о резком снижении цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях в Харьковской области.

К такому выводу пришли специалисты Госпотребслужбы. В мае и июне они провели 18 внеплановых проверок заправок и установили, что по сравнению с маем сейчас бензин марки А-92 и А-95 подешевел на 10 гривен, а дизельное топливо — на 7 гривен, пишет Kharkiv Today.

Сотрудники Госпотребслужбы обнаружили 16 случаев нарушения установленной ценовой политики и оштрафовали владельцев заправок на сумму 290 690 гривен.

В то же время согласно данным сайта Авто.риа, дизельное топливо подешевело на пару копеек. При этом цена на газ и бензин А-95+ подросла. В сводной таблице портал также приводит данные по основным заправкам.

Отметим, что цена указана средняя по Украине — в зависимости от региона может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

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Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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