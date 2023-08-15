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Почему неправильно говорить "менші ціни": языковед дал неожиданный ответ

Алёна Воронина
15 августа 2023, 06:25
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Мы незаметно для себя самих совершаем ошибку, когда говорим: "У тому магазині ціни менші".
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко сказал, почему неправильно говорить "менші ціни"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в разговоре с друзьями или знакомыми можно услышать, что в определенном магазине "менші ціни", чем в других магазинах. Однако на самом деле говорить "менші ціни" неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка, и как правильно употреблять соответствующую фразу.

"Сегодня будем учиться правильно говорить на ошибках наружной рекламы. Вот читаю неграмотный слоган, которым стараются привлечь покупателей: "Чим більше покупців, тим менше наші ціни". Нет, не "менші ціни", а "нижчі ціни", – подчеркнул языковед.

Он отметил, что часто может казаться, будто бы в этом высказывании можно употреблять слова "менші" и "нижчі" как равноценные, но это не так.

"Казалось бы, когда нам надо что-то противопоставить, то надо использовать антонимы: "більше" – "менше". Оно то да, но надо учитывать контекст. Могут ли быть цены "малі"? Нет, цены могут быть либо "низькі", либо "високі". Поэтому авторы этого слогана должны были бы написать: "Чим більше покупців, тим нижчі ціни", – отметил Авраменко.

Он добавил, что также неправильно говорить "дешеві ціни", ведь дешевым может быть только товар, а цены могут быть низкими, умеренными или высокими.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "ціни дешеві" или "низькі":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток". Такую ошибку можно часто встретить не только в разговоре со многими людьми, но и во внешней рекламе.

Также ранее Авраменко объяснил, что означают слова "чепурний" и "ґречний". Некоторые украинские слова часто ошибочно употребляются не в том значении, которое они на самом деле имеют.

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