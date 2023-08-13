Почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток": Авраменко дал объяснение

Такую ошибку можно часто встретить не только в разговоре со многими людьми, но и во внешней рекламе.

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Почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Мы привыкли часто видеть в надписях на магазинах "дорослий одяг" чи "дитячий одяг" а в рекламе различных заведений, в которые нужно покупать билет – "дорослий квиток" и "дитячий абонемент". Но на самом деле употреблять такие конструкции неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему нельзя называть одежду, билет и абонемент взрослыми или детскими.

"Сегодня поведем речь о типичной ошибке во внешней рекламе. Часто можем видеть такие надписи: "Вартість вхідного квитка: дорослий – 10 грн., дитячий – 5 грн.", или "Пропонуємо абонементи: дитячий 350 грн., дорослий – 450 грн." Но билет, как и абонемент не может быть взрослым", – отметил языковед.

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Он подчеркнул, что в словарях подается такое объяснение слова "дорослий" – это тот, кто перестал быть ребенком, возмужал. Но понятно, что билет не может возмужать, абонемент не может перестать быть ребенком, отметил Авраменко.

Также он обратил внимание, что подобной ошибки часто допускают в магазинах, когда пишут, что там продается "дорослий одяг" или "дитячий одяг".

"А как же быть в этой ситуации? Всё очень просто. Нужно использовать предлог "для", и всё: "квиток для дітей", "абонемент для дорослих", "одяг для дітей" и "одяг для дорослих", – подытожил языковед.

Ранее Авраменко объяснил, существует ли в украинском языке слово "тупик". Мы часто слышим это слово в речи других людей или используем сами, но не все знают, как правильно его применять.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить. Часто мы употребляем такую фразу, даже не понимая, что в украинском языке ее лучше заменить правильными и более благозвучными соответствиями.

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