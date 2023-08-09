Как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный": Авраменко дал объяснение

В разговоре мы часто может можем услышать русские слова "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый". Но не все знают, как их сказать на украинском.

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Авраменко объяснил, как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто, когда возникает потребность описать какие-то характеристики человека, на ум могут приходить русские слова. А украинский аналог бывает трудно отыскать в своем словарном запасе.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как перевести на украинский четыре распространенных термина, которые мы часто используем для описания людей.

"Сегодня будем обогащать наш словарь. Иногда бывает так, что первым на ум приходит русское слово. И не можем вспомнить украинское, потому что оно либо в пассивном словаре, либо его вообще там нет. Вот, например, нам надо описать человека. Как сказать на украинском "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый", – отметил языковед.

Он пояснил, что слово "брезгливый" на украинском языке переводится как "гидливий".

"Далее "курносый". Так говорят о коротком, задранном кверху носу. На украинском "кирпатий", – отметил Авраменко.

Русское слово "мнительный" используют, чтобы описать человека, который постоянно чувствует какую-то угрозу, опасность и озабочен этим. На украинском это слово переводится как "помисливий" или "самовразливий".

"И характеристика "коренастый". Да, в украинских словарях есть слово "коренастый", но это прежде всего крепкое дерево с разветвленными корнями. А про мужчину крепкого строения лучше сказать "кремезний", "дебелий" или же "широкоплечий", – объяснил языковед.

Авраменко объяснил, как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный":

Ранее Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "на Україні". Нельзя использовать предлог "на", когда мы говорим, что что-то происходит в определенном состоянии.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что не так с фразой "ця спідниця кинулася в очі". Употреблять слово "кинутися" в таком контексте неправильно, ведь броситься в глаза может только свирепый котенок.

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