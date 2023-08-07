УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

Алёна Воронина
7 августа 2023, 10:55 обновлено 7 августа, 10:55
43
Нельзя использовать предлог "на", когда мы говорим, что что-то происходит в определенном состоянии.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "на Україні"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда кто-то нам рассказывает об определенной стране, то время от времени можно услышать предлог "на" в таких соединениях слов, где он на самом деле употребляться не должен. Например, нельзя говорить "на Україні".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем именно заключается ошибка и как говорить правильно.

"По сей день слышу, как говорят "на Україні". Правда этой досадной ошибки в последнее время допускают всё меньше. Запомните, что "на" мы говорим лишь тогда, когда ведем речь о части какой-то страны. Вот, например, "на Одещині", "на Поліссі". Или "на Рязанщині", или "на Брянщині", это российские области. Или, скажем, "на Підляшші" в Польше", – объяснил языковед.

видео дня

Также он разъяснил, когда же стоит употреблять "в". Предлог "в" будет уместным тогда, когда мы называем просто страны.

"Ни в коем случае не говорите "на Украъны" или "на Польщі". Грамотно сказать "в Україні" или "в Польщі". Итак, говорите не "на Україні", а "в Україні", – подытожил Авраменко.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "встречают по одежке". Часто мы впадаем в ступор, когда приходится искать украинский аналог распространенной пословицей. И большинство из нас даже не догадывается, как правильно.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему говорить "піцерІя" и "начИнка " – неправильно. Некоторые акценты очень распространенных слов так прочно "вросли" в нашу речь, что мы даже не замечаем, что произносим неправильно.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

09:57 Мир
Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

08:59 Украина
ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

08:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:06

Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

10:55

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

10:46

Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

10:45

На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

10:37

"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
10:03

До конца зимы не долежит: 5 мест, где нельзя хранить картошку

09:57

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

09:43

Враги прут на Старомайорское: в Минобороны назвали самое горячее направление на фронте

09:42

"Россияне взяли паузу": в ВСУ раскрыли тактику оккупантов по массированным обстрелам

Реклама
09:26

Здоровье дороже зрелищ: что будет, если долго смотреть на сварку

08:59

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненыеФото

08:54

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

08:48

Вот почему хек продают без головы: как он выглядит в природе

08:35

РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

07:58

В боях за Украину погиб бывший народный депутат

07:28

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:20

Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границумнение

05:00

Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

04:45

Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

Реклама
04:00

Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

03:00

Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

02:00

Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

01:10

Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУВидео

06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

18:11

"Прячут военные корабли за гражданскими суднами": россияне изменили тактику обстрелов

Реклама
17:47

Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

17:26

"Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

17:00

"Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

16:57

Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

16:47

Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

16:23

Проучили: в России безногого оккупанта обозвали "убийцей" и жестоко избили

15:59

Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

15:50

"Под ударом "Мотор Сич": Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

15:45

"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

15:20

До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять