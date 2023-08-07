Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

Нельзя использовать предлог "на", когда мы говорим, что что-то происходит в определенном состоянии.

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Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "на Україні"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда кто-то нам рассказывает об определенной стране, то время от времени можно услышать предлог "на" в таких соединениях слов, где он на самом деле употребляться не должен. Например, нельзя говорить "на Україні".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем именно заключается ошибка и как говорить правильно.

"По сей день слышу, как говорят "на Україні". Правда этой досадной ошибки в последнее время допускают всё меньше. Запомните, что "на" мы говорим лишь тогда, когда ведем речь о части какой-то страны. Вот, например, "на Одещині", "на Поліссі". Или "на Рязанщині", или "на Брянщині", это российские области. Или, скажем, "на Підляшші" в Польше", – объяснил языковед.

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Также он разъяснил, когда же стоит употреблять "в". Предлог "в" будет уместным тогда, когда мы называем просто страны.

"Ни в коем случае не говорите "на Украъны" или "на Польщі". Грамотно сказать "в Україні" или "в Польщі". Итак, говорите не "на Україні", а "в Україні", – подытожил Авраменко.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "встречают по одежке". Часто мы впадаем в ступор, когда приходится искать украинский аналог распространенной пословицей. И большинство из нас даже не догадывается, как правильно.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему говорить "піцерІя" и "начИнка " – неправильно. Некоторые акценты очень распространенных слов так прочно "вросли" в нашу речь, что мы даже не замечаем, что произносим неправильно.

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