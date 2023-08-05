Загадка для самых хитрых: нужно найти собаку в "царстве кошек"

Не так уж легко будет заметить единственного песика среди нашествия игривых пушистых котиков, да еще и уложиться в 15 секунд.

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Нужно найти собаку в "царстве котов" за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Решение различных загадок и оптических иллюзий – хорошая тренировка для мозга, которая помогает улучшить умственные способности и повысить внимательность. Если часто уделять время таким задачам, уже скоро вы заметите, насколько наблюдательнее вы стали и сколько деталей начали замечать вокруг себя, при том, что раньше они не бросались вам в глаза. Следующая загадка предназначена для самых внимательных – нужно найти собаку среди котов.

Задание нужно выполнить очень быстро – всего за 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому не стоит терять времени.

На рисунке мы видим комнату, посреди которой на кресле сидит девушка. Она что-то вяжет. А тем временем вокруг нее собралось много котов. Каждый из котиков занимается своими делами – кто-то спит, а кто-то играет. Но где-то на картинке притаилась собака. Сможете ли вы ее найти?

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Не забывайте о времени – попробуйте уложиться в 15 секунд, когда будете выполнять задание. Но если у вас не получается найти собаку так быстро – не стоит расстраиваться, просто продолжайте поиски, но уже не ориентируясь на время.

Осмотрите каждый уголок картинки – и вы точно найдете песика, который там спрятался.

Нужно найти собаку в "царстве кошек" за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти собаку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на картины, которые висят на стене. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Собака на картинке/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сложном задании, в котором нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке. Среди большого количества животных заметить тигренка будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных – нужно найти кролика на загадочной картинке. Разыскать кролика на картинке с горами и домом будет сложно, ведь не всё так очевидно, как может казаться.

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