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Почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно: Авраменко ошарашил объяснением

Алёна Воронина
4 августа 2023, 12:22 обновлено 4 августа, 12:22
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Некоторые ударения очень распространенных слов так прочно "вросли" в нашу речь, что мы даже не замечаем, что произносим неправильно.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему говорить "піцерІя" и "начИнка " – неправильно/ коллаж: Главред, фото: скрин

Большинство из нас часто допускают ошибки в произнесении некоторых кухонных терминов, даже не замечая этого. К таким словам, которые очень многие люди произносят неправильно, относятся "піцерія", "начинка", "піала", "уподобання" и т.п.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем именно заключается ошибка и как правильно делать ударения в этих словах.

"Сегодня поработаем с проблемными ударениями в словах, связанных с кухней. Что ж, у каждого человека есть свои "уподОбання". Или возможно "уподобАння"? Нет, запомните, в слове "уподобання" ударение падает на "о", а не на "а" – "уполОбання", – подчеркнул языковед.

Также он объяснил, что очень часто встречается ошибка в слове "піцерія" – большинство людей произносят это слово как "піцерІя", делая ударение на "і". На самом же деле правильно делать ударение на "е" – "піцЕрія".

"Вот мы пришли в "піцЕрію" и теперь вы выбираете "нАчинку". Или "начИнку"? Нет, всё же ударение надо ставить на "а" в первом слоге – "нАчинка". А что же у нас будет на десерт? А на десерт нам принесли фруктовый салат у "піалІ". Запомните, не "піАла", а "піалА". И, кстати, это никакой не выбрик моды. В этих словах было такое ударение всегда", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно ставить ударение в словах "піцерія", "начинка", "піала":

Ранее Авраменко объяснил, кто такой "мазур" и откуда пошла такая фамилия. Оказывается, что все фамилии, которые произошли от этого слова, имеют интересную историю и связывают своих владельцев с Польшей.

Также раньше Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "картина написана маслом". Лингвист ответил, "маслом" пишут картины или "олією", и объяснил различие между этими терминами.

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