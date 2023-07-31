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Как правильно говорить – "бритися" или "голитися": Авраменко поставил точку в дилемме

Алёна Воронина
31 июля 2023, 18:02 обновлено 31 июля, 18:02
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Часто могут возникать сомнения, какое из этих слов использовать правильно, а применение какого может быть ошибкой.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил – как правильно говорить – "бритися" или "голитися"/ коллаж: Главред, фото: скрин

У украинцев часто могут возникать сомнения, как правильно говорить – "бритися" или "голитися". Некоторые считают, что первое из этих слов - калька из русского, поэтому использовать его не стоит. Но так ли это на самом деле?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, какое из этих слов правильно использовать.

"Кто-то говорит, что "бритися" - слово русское, поэтому его надо избегать. Нет, это ошибочное мнение, никакое оно не русское. Слово "бритися" распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово "бритва", – подчеркнул языковед.

Он отметил: и существительное "бритва", и глагол "бритися" присутствуют в словаре Бориса Гринченко и в современных словарях. Также Авраменко напомнил, что в украинском языке есть даже пословица со словом "бритва": "Голий, як бубон, а гострий, як бритва".

"Так как же правильно называть процесс бритья - "бритися" или "голитися"? И "бритися", и "голитися", – объяснил, языковед.

Он подчеркнул, что можно выбирать то слово, которое каждому больше нравится.

"Наконец лишь добавлю, что заботясь о чистоте своей речи вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко как правильно говорить – "бритися" или "голитися":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко указал на серьезную ошибку и объяснил, почему неправильно говорить "скули", "челюсть" и "вєски". Часто мы неправильно называем части нашего тела и даже не догадываемся об этом. Лингвист объяснил, как говорить правильно.

Также ранее Авраменко указал на ошибки в знаках зодиака в рассказал, почему нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець". Часть названий знаков зодиака мы употребляем с ошибками, даже не подозревая об этом.

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