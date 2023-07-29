Почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи: Авраменко ошеломил объяснением

Часто украинцы употребляют слово "перчатки", но такого слова в нашем языке вообще нет, подчеркнул языковед.

https://glavred.info/life/pochemu-rukavici-i-rukavichki-eto-raznye-veshchi-avramenko-oshelomil-obyasneniem-10489297.html Ссылка скопирована

Авраменко объяснил, почему "рукавиці" и "рукавички"- это разные вещи/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда в холодное время года нам приходится надевать что-то на руки для их защиты, часто мы используем слово "перчатки". Но так говорить неправильно, ведь такого слова просто нет в нашем языке.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какие слова нужно использовать вместо слова "перчатки" и рассказал еще некоторые секреты.

Он подчеркнул, что украинские словари не знают слова "перчатки" – это суржиково слово.

видео дня

"Наши словари знают два слова – "рукавиці" и "рукавички", но они обозначают не одно и то же", – подчеркнул языковед.

Авраменко пояснил, что "рукавиці" имеют только одно отделение для большого пальца, а вот "рукавички" имеют пять отверстий – для каждого пальца руки.

"А вот боксерские могут быть и "рукавиці", и "рукавички" – в зависимости от размера", – добавил языковед.

Ранее Авраменко указал на ошибки в знаках зодиака в рассказал, почему нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець". Часть названий знаков зодиака мы употребляем с ошибками, даже не подозревая об этом.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, где ошибка в высказывании "брати дитину на руки". Большинство людей даже не замечают, что в такой фразе есть логическое несоответствие.

Вас также может заинтересовать: