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Оптическая иллюзия для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке

Алёна Воронина
28 июля 2023, 16:44 обновлено 28 июля, 16:47
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На сложном рисунке лишь единицы смогут всего за 15 секунд заметить орла, спрятавшегося среди других птиц в небе.
Орел, птицы, оптическая иллюстрация
Нужно найти орла на картинке за 15 секунд/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Если вы хотите проверить свою внимательность и наблюдательность, то лучше всего в этом помогут именно головоломки и оптические иллюзии. Но помимо того, что они помогут проверить ваши способности, они еще и могут их улучшить. Для этого будет достаточно уделять таким задачам хотя бы несколько минут ежедневно. Следующую оптическую иллюзию никому не удастся разгадать очень быстро, ведь нужно будет найти орла среди большого количества птичек.

На задание дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы посоревноваться со временем и попытаться решить задачу за этот короткий промежуток времени – тогда вперед.

На картинке мы видим большое количество птиц на фоне яркого красно-оранжевого неба. Количество птиц даже посчитать практически невозможно, настолько их много. Но где-то среди них спряталась птица, которая не должна была бы быть в этой огромной стае – орел.

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На первый взгляд заметить орла очень трудно – он хорошо спрятался среди других птиц в небе. Придется приложить немало усилий, чтобы он не избежал вашего острого взгляда.

Попробуйте сосредоточиться, не отвлекаться и осмотреть каждый закоулок картинки, чтобы ничего важного не скрылось от ваших глаз. Мы уверены, что ваши усилия будут вознаграждены и вы довольно скоро найдете то, что ищете.

Когда найдете орла на картинке, можете предложить разгадать эту загадку своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Птицы, оптическая иллюстрация
Нужно найти орла на картинке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам на удается заметить орла, даем небольшую подсказку – эта птица больше по размерам от всех остальных, которых мы видим на картинке.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Птицы, оптическая иллюстрация
Орел спрятался среди других птиц/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с незаметной разгадкой, в которой надо найти лису на рисунке с водопадом. На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.

Также мы рассказывали о запутанной загадке для самых умных, в которой надо найти пчелу на таинственном рисунке. Разгадать сюжет картинки будет трудно, а еще труднее будет заметить всего за 10 секунд, где именно там спряталась пчела.

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