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Запутанная загадка для самых умных: надо найти пчелу на таинственном рисунке

Алёна Воронина
24 июля 2023, 13:06 обновлено 24 июля, 13:08
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Разгадать сюжет картинки будет трудно, а еще труднее будет заметить всего за 10 секунд, где именно там спряталась пчела.
Пчела, головоломка
Нужно найти пчелу на таинственном рисунке за 10 секунд/ Fresherslive, Instagram _aa_zin

Оптические иллюзии – это чрезвычайно захватывающие картинки, которые бросают вызов нашему визуальному восприятию. Решение оптических иллюзий, головоломок и различных загадок способно даже за короткое время улучшить умственные способности, внимание к деталям и наблюдательность. Следующая загадка заставит вас хорошенько задуматься, ведь нужно будет найти пчелу на рисунке с таинственным сюжетом.

На картинке мы видим загадочный сюжет – сова и бабочки изображены в ветвях дуба. Мрачные цвета рисунка указывают на то, что действие происходит, очевидно, вечером или ночью, пишет Fresherslive.

Тем не менее, на первый взгляд, кроме совы, бабочек, желудей, листьев и веток дуба на картинке ничего нет. Но там есть одна скрытая гостья – пчела, которую очень трудно заметить.

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Попробуйте сосредоточиться на выполнении задания и не отвлекаться ни на что другое, ведь загадку нужно разгадать за ограниченное время – всего за 10 секунд. Засечь время вам поможет секундомер.

Окиньте глазом сперва всю картинку в целом – может, успех вам улыбнется и вы заметите пчелу сразу, без долгих поисков. Если сразу заметить ее на картинке не удалось, то пройдитесь взглядом по каждой части картинки

Если вам не удается найти пчелу за отведенное время, не расстраивайтесь, а просто продолжайте искать в том темпе, в котором вам удобно.

Головоломка
Нужно найти пчелу на таинственном рисунке за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удалось найти пчелу, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левый верхний угол и поищите там.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Пчела спряталась в левом верхнем углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

Также мы рассказывали о запутанной оптической иллюзии для наблюдательных, в которой нужно найти спрятанного енота. Заметить животное среди большого количества деталей будет непросто. Енот очень хорошо спрятался от всех взглядов.

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