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Запутанная оптическая иллюзия для наблюдательных: нужно найти спрятанного енота

Алёна Воронина
21 июля 2023, 07:05
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Заметить животное среди большого количества деталей будет непросто. Енот очень хорошо спрятался от всех взглядов.
Энот, загадка
Нужно найти спрятанного енота за 13 секунд/ Fresherslive, unsplash

Если регулярно разгадывать головоломки, оптические иллюзии и другие разнообразные загадки, то уже за короткий промежуток времени можно заметить, насколько такие задачи улучшают умственные способности, наблюдательность и внимание к деталям. Достаточно будет хотя бы нескольких минут в день, чтобы потренировать свой мозг. Следующая загадка может оказаться очень сложной для многих, ведь нужно будет найти спрятанного енота на рисунке.

На выполнение задания дается всего 13 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и проверить свою внимательность – тогда вперед.

На картинке изображен интересный сюжет. Муж и жена пытаются справиться с беспорядком во дворе перед их домом. Из таблички, которую устанавливает во дворе мужчина, можно сделать вывод, что такой беспорядок устроил именно енот.

видео дня

Но животное после нанесения такого вреда не сбежало со двора, а где-то спряталось. Сможете ли вы отыскать озорника?

Внимательно присмотритесь к картинке и попробуйте осмотреть все ее части по очереди. Но также важно следить за временем, чтобы попытаться уложиться в 13 секунд.

Если вы не можете найти енота в указанное время, не расстраивайтесь. Просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Когда найдете озорника, можете предложить выполнить это задание своим родным и друзьям – возможно, они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Загадка с енотом
Нужно найти спрятанного енота за 13 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти енота, даем подсказку – обратите внимание на автомобиль. Ничего не замечаете внутри авто?

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка с энотами
Енот спрятался в машине/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.

Также мы рассказывали о самой сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти пчелу среди маков. На большом поле красных цветов где-то притаилось насекомое, заметить которое смогут лишь очень внимательные люди.

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