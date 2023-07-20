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Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти льва среди зебр

Алёна Воронина
20 июля 2023, 07:05
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Зебры не подозревают, что к ним подбирается опасный хищник.
Зебры, лев
Нужно найти льва среди зебр за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, unsplash

Головоломки и различные оптические иллюзии способны существенно улучшать внимательность, наблюдательность и обострять сообразительность. Над следующей оптической иллюзией придется хорошенько потрудиться и применить все свои навыки, ведь разгадать ее будет непросто. Нужно найти льва, который незаметно подбирается к стаду зебр.

На картинке мы видим, как более десятка зебр пасутся, ничего не подозревая об опасности, которая притаилась рядом с ними. Казалось бы, что кроме этих полосатых животных на фото больше никого нет. Но это не так – где-то там спрятался хищник, который лишь ждет своего времени, чтобы напасть.

На разгадывание загадки у вас будет всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому нужно будет сосредоточиться на выполнении задания и не отвлекаться ни на что другое.

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Пробежитесь взглядом по всем частям изображения, сканируя глазами каждый закоулок. Неизвестно, где спряталась угроза, поэтому придется быть очень внимательными и обращать внимание даже на малейшие мелочи.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается уложиться в предложенное время. Просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски опасного хищника.

Когда справитесь с заданием, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно, они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

Зебры
Нужно найти льва среди зебр за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удалось найти льва среди зебр, даем небольшую подсказку – обратите внимание на участок изображения сверху ближе к левому краю.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Зебры
Лев прячется вдалеке/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали об очень сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.

Также ранее мы рассказывали о самой сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти пчелу среди маков. На большом поле красных цветов где-то притаилось насекомое, заметить которое смогут лишь очень внимательные люди.

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