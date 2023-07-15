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Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

Алёна Воронина
15 июля 2023, 12:05 обновлено 15 июля, 12:07
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На картинке спрятался хищник, который собирается напасть на оленя. Сможете ли вы заметить, где притаилась опасность?
Елены
Нужно найти хищника и спасти оленя за 14 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, УНИАН

Разгадывание головоломок и разных загадок - это очень хорошая тренировка для мозга. Особенно, если устраивать такую тренировку ежедневно. Не обязательно тратить на это очень много времени каждый день, достаточно будет хотя бы нескольких минут, и результат не заставит вас ждать – ваша внимательность к деталям и наблюдательность очень сильно обострятся. Как раз наблюдательность и потребуется во время разгадывания следующей оптической иллюзии, в которой нужно найти на картинке хищника, который собирается напасть на оленя.

На поиски хищника у вас будет всего 14 секунд, поэтому придется очень сосредоточиться на выполнении задания, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим оленя, стоящего с краю неглубокого водоема. Животное оглядывается, очевидно, чувствуя какую-то опасность. Сам источник опасности и нужно разыскать. Где именно притаился хищник? Сможете ли вы быстро ответить на этот вопрос?

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Вокруг оленя, на первый взгляд, никого нет. Повсюду только зелень и вода. Поэтому найти хищника, который может напасть на невинное животное, будет сложно.

Попробуйте отложить все дела, сосредоточиться и включить свою наблюдательность на полную мощность, чтобы быстрее справиться с задачей.

Если вам удалось быстро найти хищника на картинке, можете предложить эту головоломку своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Олень
Нужно найти хищника и спасти оленя за 14 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти хищника, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левую часть кустов позади оленя.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Олень
Нужно найти хищника и спасти оленя/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой нужно найти незаметного гепарда на рисунке. Экзотический пейзаж спрятал в своих глубинах дикое животное. Не всем удастся заметить, где тайник опасного четвероногого.

Также ранее мы рассказывали о загадке, которую практически невозможно разгадать - нужно найти журавля на картинке. Птица так хорошо замаскирована, что найти ее практически невозможно. Сделать это смогут лишь единицы.

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