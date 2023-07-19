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Даже гении не найдут ответа на загадку: надо найти змею среди черепах

Алёна Воронина
19 июля 2023, 07:05
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Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.
Черепахи
Нужно найти змею среди черепах за 25 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Instagram sweetie_torts

Решение головоломок и оптических иллюзий значительно тренирует способность замечать вокруг нас такие детали, которые не замечают многие другие люди. Такие загадки – это отличная тренировка для мозга. Они помогают держать мозг в тонусе так же, как спорт держит в форме наше тело. От следующей оптической иллюзии просто будут разбегаться глаза, ведь нужно будет найти змею среди черепах.

Задача точно не будет легкой ни для кого, ведь придется применить не только свою внимательность, но и сообразительность и нестандартность мышления. К тому же на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени – всего 25 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому придется сосредоточиться и не отвлекаться.

На картинке мы видим много черепах среди деревьев в лесу. На первый взгляд кажется, что кроме черепах на рисунке больше никаких животных нет. Но на самом деле это не так – там притаилась змея, которая старается быть незаметной среди других животных и не попадаться никому на глаза.

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Чтобы найти, где же прячется змея, придется изрядно постараться. Попробуйте сперва взглянуть на весь рисунок в целом – а вдруг вам удастся заметить спрятанное животное сразу, как говорится, невооруженным глазом.

Если сразу заметить змею не удалось, просканируйте картинку взглядом, заглядывая во все ее уголки и самые неожиданные места.

При этом не стоит расстраиваться, если вам не удалось уложиться в предложенное время и найти змею за 25 секунд. Просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Черепахи
Нужно найти змею среди черепах за 25 секунд/ Fresherslive

Если вам не удалось найти змею, даем небольшую подсказку – обратите внимание на часть рисунка ближе к левому краю и посмотрите, у кого нет панциря.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Черепахи
Змея спряталась возле левого края рисунка/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной оптической иллюзии, в которой нужно найти хищника и спасти оленя. На картинке спрятался хищник, который собирается напасть на оленя. Не каждый сможет заметить, где притаилась опасность.

Также мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой нужно найти незаметного гепарда на рисунке. Экзотический пейзаж спрятал в своих глубинах дикое животное. Не всем удастся заметить, где тайник опасного четвероногого.

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