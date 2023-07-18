Что такое "гай", "бір" і "діброва": языковед дал неожиданный ответ

Места, где есть много деревьев, называются по-разному. Хотя часто мы используем только слово "лес", можно расширить словарный запас еще и другими аналогами.

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Авраменко объяснил, что такое "гай", "бір" і "діброва"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Отправляясь в лес за грибами или ягодами или просто на пикник с семьей, мы часто не можем точно ответить, как называется место, где мы находимся. Ведь место, где растет большое количество деревьев, можно назвать по-разному в зависимости от разных факторов.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означают слова "гай", "діброва" и "бір" и чем эти термины отличаются.

"Гай" – это небольшой лес, преимущественно лиственный. "Гаи" бывают разными. Вот если в небольшом лесу преобладают березы, его называют "березовий гай", або "березняк". Если же доминируют сосны или другие хвойные деревья, то такой лес называют "бором" ("бір"). А вот если дубы – это "діброва", – объяснил Авраменко.

Языковед напомнил строки из стихотворения известного украинского поэта Павла Тычины, где автор вспоминает "гаї":

"Гаї шумлять – я слухаю,

хмарки біжать – милуюся.

Милуюся – дивуюся,

Чого душі моїй так весело".

Кроме этого, Авраменко объяснил, чем отличаются друг от друга парки и скверы, и почему не стоит их путать.

"А еще веселят наши души "парки" и "сквери" – своеобразные зеленые острова в наших городах. Напомню, что сквер, в отличие от парка, небольшой, он может разместиться во дворе между домами или же на пересечении улиц. К примеру, сквер, что вокруг Золотых ворот в Киеве. Его так и называют – Золотоворотский сквер", – отметил языковед.

Наконец он призвал беречь легкие наших городов – парки и скверы, а также заботиться о чистоте своей речи.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "гай" і "діброва":

Ранее Авраменко объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом. Во многих случаях вместо украинских слов используются русизмы.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

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