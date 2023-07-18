УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что такое "гай", "бір" і "діброва": языковед дал неожиданный ответ

Алёна Воронина
18 июля 2023, 10:52 обновлено 18 июля, 10:52
65
Места, где есть много деревьев, называются по-разному. Хотя часто мы используем только слово "лес", можно расширить словарный запас еще и другими аналогами.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, что такое "гай", "бір" і "діброва"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Отправляясь в лес за грибами или ягодами или просто на пикник с семьей, мы часто не можем точно ответить, как называется место, где мы находимся. Ведь место, где растет большое количество деревьев, можно назвать по-разному в зависимости от разных факторов.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означают слова "гай", "діброва" и "бір" и чем эти термины отличаются.

"Гай" – это небольшой лес, преимущественно лиственный. "Гаи" бывают разными. Вот если в небольшом лесу преобладают березы, его называют "березовий гай", або "березняк". Если же доминируют сосны или другие хвойные деревья, то такой лес называют "бором" ("бір"). А вот если дубы – это "діброва", – объяснил Авраменко.

Языковед напомнил строки из стихотворения известного украинского поэта Павла Тычины, где автор вспоминает "гаї":

"Гаї шумлять – я слухаю,
хмарки біжать – милуюся.
Милуюся – дивуюся,
Чого душі моїй так весело".

Кроме этого, Авраменко объяснил, чем отличаются друг от друга парки и скверы, и почему не стоит их путать.

"А еще веселят наши души "парки" и "сквери" – своеобразные зеленые острова в наших городах. Напомню, что сквер, в отличие от парка, небольшой, он может разместиться во дворе между домами или же на пересечении улиц. К примеру, сквер, что вокруг Золотых ворот в Киеве. Его так и называют – Золотоворотский сквер", – отметил языковед.

Наконец он призвал беречь легкие наших городов – парки и скверы, а также заботиться о чистоте своей речи.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "гай" і "діброва":

Ранее Авраменко объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом. Во многих случаях вместо украинских слов используются русизмы.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

"Крым - это Украина": в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

"Крым - это Украина": в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

11:09 Мир
РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

10:29 Украина
"Крымский мост беззащитен и будет уничтожен": Подоляк назвал главную цель атаки

"Крымский мост беззащитен и будет уничтожен": Подоляк назвал главную цель атаки

09:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:29

"Так у всех семьях": женщина на весь Интернет "опозорила бесполезного мужа"

11:09

"Крым - это Украина": в Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост

10:58

"Готовит варианты мести": в Сети узнали о реакции Путина на атаку Крымского моста

10:52

Что такое "гай", "бір" і "діброва": языковед дал неожиданный ответВидео

10:29

РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:11

Какой будет осень 2023: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь

09:55

"Крымский мост беззащитен и будет уничтожен": Подоляк назвал главную цель атаки

09:40

В магазине можно не покупать: как сохранить зеленый горошек на зиму

09:36

На юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях

Реклама
09:10

"Армия РФ помрет с голоду": Жданов предрек новые атаки на Крымский мост

08:59

Изменение выплат для переселенцев: кто будет получать деньги еще в течение года

08:51

Гороскоп на сегодня 19 июля 2023: Тельцам - премия, Ракам будет трудно

08:37

Кремль нынче особенно мощно испортил воздух в лужемнение

08:29

В Крыму оккупанты пожаловались на массированную атаку дронов

08:01

"Россияне в ловушке": полковник рассказал о планах оккупантов в Крыму

07:50

Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней - Клеверли

07:22

Туристы РФ помогают ВСУ: в ISW оценили последствия атаки на Крымский мост

06:40

РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: что известноФото

06:05

Подрыв Каховской ГЭС: как Украина противостоит российскому "не все так однозначно"мнение

05:30

Как избавиться от пищевой мошки в квартире: 3 способа навсегда забыть дрозофилов

Реклама
04:30

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Весам - бывший поклонник, Стрельцам - разочарованиеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 18 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:10

Восстановление Крымского моста может длиться год-два - Жданов

02:35

Пропаганда не кормит: путинист Лепс пожаловался на долги и нищету

02:05

Как охладить автомобиль: хитрый лайфхак дает стопроцентный результат

01:30

"Поведение всех "клонов" очень похоже": Попов рассказал, как различает двойников ПутинаВидео

17 июля, понедельник
23:58

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

23:20

После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

23:13

"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

22:44

Роковая загадка даты рождения: как вычислить судьбоносные годы

22:39

"Россия отправила плохой сигнал миру": Шольц удивлен отказом от зернового соглашения

22:16

Ожесточенные бои под Бахмутом: потери РФ похожи на "вагнеровские" - Череватый

22:02

"Россия просто дрожит за Крымский мост": Жданов рассказал про провал Путина

21:47

Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортникамиВидеоблоги

21:29

Штормить будет сильно: Украину накроет солнечный радиационный шторм

21:25

Иностранные военные базы в Украине: Резников предлагает изменить Конституцию

20:52

Попадают в свои же ловушки: Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются

20:41

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту

20:38

"Никогда не забудется": жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщинуВидео

20:10

Стоят более 100 тысяч оккупантов и 900 танков: РФ стянула очень мощную группировку

Реклама
19:54

"Продолжим делать невозможное": Резников раскрыл дату следующего Рамштайна

19:23

"Пытаются разгромить наши войска": ВСУ вступили в бой с оккупантами

19:20

Кремлевские маньяки совсем запутались в квалификации событиймнение

19:18

"Демонтаж с кувалдами": Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник

19:15

Как сказать на украинском "оставить в покое": Авраменко назвал неочевидный вариант

19:04

"Совсем не похож на себя": Киркоров напугал россиян новым стилем

19:04

"Накопили крылатые ракеты": Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой

18:30

Украина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – ЖдановЭксклюзив

18:23

После жары начнется потоп в Украине : синоптики заявили о резком изменении погоды

18:10

Отдал жизнь за собратьев: во время контрнаступления погиб командир Анатолий Тегза

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять