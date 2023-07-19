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Почему "з днем народження" неправильно писать с большой буквы: объяснение Авраменко

Алёна Воронина
19 июля 2023, 06:25
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Часто может возникнуть дилемма, как правильно писать фразу "з днем народження" – с заглавной или строчной буквы. Языковед расставил все точки над "і".
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно писать "з днем рождения!"/коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы поздравляем своих родных, друзей или знакомых с их персональным праздником, то по привычке чаще всего можем писать фразу "С Днем рождения!" с большой буквы. Однако оказывается, что, согласно действующему правописанию, такое написание считается некорректным.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил с какой буквы нужно писать "з днем народження" и есть ли исключения.

"С какой буквы нужно писать "З днем народження"? Согласно действующему правописанию, а именно на него надо ориентироваться, с большой буквы надо писать названия исторических событий, праздников и знаменательных дат. Ну, вряд ли день рождения человека – это государственный праздник или знаменательная дата", – отметил языковед.

Он подчеркнул, что во фразе "З днем народження" слово "день" надо всё-таки писать со строчной буквы.

Однако из этого правила есть исключения. Например, если вы хотите показать человеку свое уважение, то можно написать в поздравлении фразу "З днем народження" с большой буквы.

"Если вы хотите продемонстрировать свое особое уважение к человеку, которого поздравляете, то не будет грехом в поздравительной открытке или социальных сетях написать слово "день" с большой буквы. Таким образом вы, конечно, проявите уважение к этому человеку. Это стилистический прием", – отметил Авраменко.

Языковед признался, что лично он, поздравляя друзей и родных, поздравление "З Днем народження" пишет с большой буквы, подчеркивая таким образом свое почтение к этому человеку.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно писать "З днем народження":

Ранее языковед Авраменко объяснил, есть ли в украинском языке слово "спасибі". Слово "спасибі" встречалось издавна и имеет интересное происхождение – оно образовалось путем соединения слов "Спаси, Боже".

Также Авраменко ранее объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом.

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