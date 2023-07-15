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Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный момент

Алёна Воронина
15 июля 2023, 15:14 обновлено 15 июля, 15:14
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Слово "спасибі" встречалось издавна и имеет интересное происхождение – оно образовалось путем соединения слов "Спаси, Боже".
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, есть ли в украинском языке слово "спасибі"/ коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинцы практически одинаково часто употребляют слова "спасибі" и "дякую". Но иногда могут закрасться сомнения, можно ли употреблять оба эти слова для выражения благодарности.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, есть ли разница между этими словами и как правильно их употреблять.

"Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших памятниках с XVI века. Оно происходит от соединения слов "Спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово "спасибі", – объяснил языковед.

Он подчеркнул, что слово "спасибі" просто является более распространенной этикетной формой выражения признательности.

"Усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно". Кстати, в украинском языке слово "красний" означает "гарний", "чудовий". А действительно, "красномовним" называют человека, который хорошо говорит", – отметил Авраменко.

Что касается того, какое из этих двух слов предпочесть – "дякую" или "спасибі" – языковед объяснил, что они являются синонимами.

"Не важно, какое из этих слов выберете вы. Знайте, что сказанные эти слова от всего сердца помогают нам стать ближе. Они передают энергию добра и света от одного человека к другому. Поэтому уважаем друг друга, грамотно выражаясь", – подытожил он.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, есть ли в украинском языке слово "спасибі":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом. Во многих случаях вместо украинских слов употребляются русизмы.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

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