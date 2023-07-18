Самая сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу среди маков

На большом поле красных цветов где-то притаилось насекомое, заметить которое смогут лишь очень внимательные люди.

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Нужно найти пчелу среди маков за 14 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Instagram feklarin

Оптические иллюзии, головоломки и другие загадки помогают не только проверить нашу смекалку, но и улучшать внимательность к деталям и наблюдательность. Если часто разгадывать такие загадки, уже скоро вы заметите, что начали щелкать такие задачи как орешки. Следующая оптическая иллюзия заставит ваш мозг работать на полную мощность, ведь нужно будет найти пчелу среди большого количества маков на поле.

Если вы не боитесь бросить себе вызов и проверить свою наблюдательность, тогда вперед. Но не забудьте прихватить секундомер, ведь нужно будет засекать время. На выполнение задания дается всего 14 секунд, пишет Fresherslive. Готовы посоревноваться наперегонки со временем?

На фотографии мы видим поле с маками. Цветы покрывают поле, словно толстым красно-зеленым одеялом, и конца-края им не видно. Казалось бы, что это безграничье цветочной красоты не потревожило ни одно животное. Но это не так – где-то среди цветов спряталась пчела, заметить которую будет очень непросто.

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Для выполнения задания придется очень хорошо сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое, ведь заметить такое маленькое насекомое на цветах – это загадка большой сложности.

Когда выполните задание, не забудьте предложить его своим родным и друзьям – вдруг они тоже не откажутся проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти пчелу среди маков за 14 секунд/ Fresherslive

Если вам не удалось найти пчелу среди цветов, даем небольшую подсказку – обратите особое внимание на левый край картинки ближе к центру по горизонтали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Пчела спряталась на цветке слева/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой нужно найти незаметного гепарда на рисунке. Экзотический пейзаж спрятал в своих глубинах дикое животное. Не всем удастся заметить, где тайник опасного четвероногого.

Также ранее мы рассказывали о загадке, которую практически невозможно разгадать – нужно найти журавля на картинке. Птица так хорошо замаскирована, что найти ее практически невозможно. Сделать это смогут лишь единицы.

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