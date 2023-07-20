Правильно ли "бажати удачі": Авраменко развеял популярный миф

Часто фраза "бажаю удачі" может вызывать сомнения. Многие считают, что это калька из русского языка. Языковед сказал, можно ли употреблять такое словосочетание.

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Авраменко объяснил, правильно ли "бажати удачі"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы хотим пожелать людям, чтобы их дела складывались как можно лучше, то часто используем фразу "бажаю удачі". Но иногда могут возникнуть сомнения, не является ли такое словосочетание калькой с русского языка и можно ли эту фразу употреблять в таком виде.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, правильно ли "бажати удачі".

"Правильно "бажати" людям именно "удачі". Потому что желаемый результат, счастливое стечение обстоятельств, успех называется "удачею". Это древнее украинское слово", - отметил языковед.

В то же время он обратил внимание, что не стоит путать слово "удача" со словом "вдача". Эти слова являются паронимами - это означает, что они довольно близки по звуковому составу и звучанию, но имеют разное значение.

"Эти слова разные по значению. "Вдача" - это характер, натура человека, привычка. Вот говорят: "Вона має веселу вдачу", "У мого сина горда вдача", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, правильно ли "бажати удачі":

Ранее Авраменко объяснил, что такое "гай", "бір" и "діброва". Места, где много деревьев, называются по-разному. Хотя часто мы используем только слово "ліс", можно расширить словарный запас еще и другими аналогами.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом.

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