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Правильно ли "бажати удачі": Авраменко развеял популярный миф

Алёна Воронина
20 июля 2023, 06:35
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Часто фраза "бажаю удачі" может вызывать сомнения. Многие считают, что это калька из русского языка. Языковед сказал, можно ли употреблять такое словосочетание.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, правильно ли "бажати удачі"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы хотим пожелать людям, чтобы их дела складывались как можно лучше, то часто используем фразу "бажаю удачі". Но иногда могут возникнуть сомнения, не является ли такое словосочетание калькой с русского языка и можно ли эту фразу употреблять в таком виде.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, правильно ли "бажати удачі".

"Правильно "бажати" людям именно "удачі". Потому что желаемый результат, счастливое стечение обстоятельств, успех называется "удачею". Это древнее украинское слово", - отметил языковед.

В то же время он обратил внимание, что не стоит путать слово "удача" со словом "вдача". Эти слова являются паронимами - это означает, что они довольно близки по звуковому составу и звучанию, но имеют разное значение.

"Эти слова разные по значению. "Вдача" - это характер, натура человека, привычка. Вот говорят: "Вона має веселу вдачу", "У мого сина горда вдача", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, правильно ли "бажати удачі":

Ранее Авраменко объяснил, что такое "гай", "бір" и "діброва". Места, где много деревьев, называются по-разному. Хотя часто мы используем только слово "ліс", можно расширить словарный запас еще и другими аналогами.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця". Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом.

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