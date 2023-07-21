Почему нельзя говорить "оточуюче середовище": Авраменко назвал благозвучный аналог

Часто суржик просачивается в нашу речь очень незаметно – вместе со словами и фразами, которые большинство из нас уже привыкли постоянно употреблять.

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Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "оточуюче середовище"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Чтобы описать то, что мы видим вокруг себя, мы часто используем фразу "оточуюче середовище", даже не подозревая, что так говорить неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему применять такую фразу неправильно и какими благозвучными словосочетаниями можно ее заменить.

"Часто используемое слово "оточуючий", например "оточуюче середовище" или "оточуючі люди", является искусственным образованием в нашем языке. Звучит как "ідуча дівчина" или "бігучі хорпці". Правда же, неоковирно? Хотя слово "оточуючий" вы можете найти в советских словарях, однако даже там оно подано с пометкой "редко употребляемое", а по сути – суржик", – объяснил языковед.

Авраменко назвал слова и фразы, которыми можно заменить словосочетание "оточуюче середовище":

"довкілля",

"навколишнє середовище",

"довколишній світ".

"А какой же правильный вариант слова "оточуючий" применительно к людям. Например, "впливати на оточуючих". По логике должно быть "впливати на навколишніх". Советую в этой ситуации употреблять определения в зависимости от конкретного случая. Например, "впливати на близьких", "впливати на друзів" или "впливати на колег", – отметил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "оточуюче середовище":

Ранее Авраменко объяснил, почему "З днем народження" неправильно писать с большой буквы. Часто может возникнуть дилемма, как правильно писать фразу "З Днем народження!" – с заглавной или строчной буквы. Языковед расставил все точки над "і".

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