Почему нельзя говорить "оточуюче середовище": Авраменко назвал благозвучный аналог

Чтобы описать то, что мы видим вокруг себя, мы часто используем фразу "оточуюче середовище", даже не подозревая, что так говорить неправильно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему применять такую фразу неправильно и какими благозвучными словосочетаниями можно ее заменить.
"Часто используемое слово "оточуючий", например "оточуюче середовище" или "оточуючі люди", является искусственным образованием в нашем языке. Звучит как "ідуча дівчина" или "бігучі хорпці". Правда же, неоковирно? Хотя слово "оточуючий" вы можете найти в советских словарях, однако даже там оно подано с пометкой "редко употребляемое", а по сути – суржик", – объяснил языковед.
Авраменко назвал слова и фразы, которыми можно заменить словосочетание "оточуюче середовище":
"довкілля",
"навколишнє середовище",
"довколишній світ".
"А какой же правильный вариант слова "оточуючий" применительно к людям. Например, "впливати на оточуючих". По логике должно быть "впливати на навколишніх". Советую в этой ситуации употреблять определения в зависимости от конкретного случая. Например, "впливати на близьких", "впливати на друзів" или "впливати на колег", – отметил языковед.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "оточуюче середовище":
Ранее Авраменко объяснил, почему "З днем народження" неправильно писать с большой буквы. Часто может возникнуть дилемма, как правильно писать фразу "З Днем народження!" – с заглавной или строчной буквы. Языковед расставил все точки над "і".
Также ранее языковед Авраменко объяснил, что такое "гай", "бір" и "діброва". Места, где много деревьев, называются по-разному. Хотя часто мы используем только слово "ліс", можно расширить словарный запас еще и другими аналогами.
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