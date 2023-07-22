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Как правильно перевести на украинский "один и тот же человек": Авраменко дал объяснение

Алёна Воронина
22 июля 2023, 06:35
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Часто мы употребляем словосочетание "одна й та ж сама людина", не понимая, что так говорить неправильно.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно перевести на украинский "один и тот же человек"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда нам нужно перевести с русского языка на украинский словосочетание "один и тот же человек", может возникнуть изрядная путаница. Ведь выражение, которое мы употребляем, ошибочно считая его правильным переводом, на самом деле некорректно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, как правильно перевести на украинский упомянутое выражение.

"Сегодня выясним, какое соединение слов надо использовать, если что-то или кого-то отождествляем. В русском языке употребляют конструкцию "один и тот же человек". А как же сказать по-украински?", – отметил Авраменко.

Он подчеркнул, что неправильно использовать в речи фразу "одна й та ж сама людина".

"Не "одна й та ж сама людина". Наш язык стремится к легкости, поэтому громоздкие конструкции нежелательны. Языковеды советуют для отождествления употреблять соединение "той самий". Итак, соединение "один и тот же человек" на украинском звучит "та сама людина". "Это не одно и то же "– на украинском будет "це не те ж саме", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему выражение "одна й та ж сама людина" некорректное:

Ранее языковед объяснил, правильно ли "бажати удачі". Часто фраза "бажаю удачі" может вызывать сомнения. Некоторые считают, что это калька из русского. Языковед объяснил, можно ли употреблять такое словосочетание.

Также ранее Авраменко объяснил, почему "З днем народження" неправильно писать с большой буквы. Часто может возникнуть дилемма, как правильно писать фразу "З днем народження!" – с заглавной или строчной буквы. Языковед расставил все точки над "і".

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